BTS回歸專輯曲目公開！Google搜尋藏「瓶中信」彩蛋等ARMY解鎖

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
只要在Google搜尋「BTS」，即可進入充滿細節的知識問答與互動介面。圖／摘自Google
只要在Google搜尋「BTS」，即可進入充滿細節的知識問答與互動介面。圖／摘自Google

隨著BTS全員合體回歸的日子越來越接近，暖身曝光的活動也揪著全球ARMY的心。除了Netflix將於3月21日獨家全球直播回歸演唱會之外，Google也於搜尋頁面啟動專屬的「互動彩蛋」，等大家來尋寶！

Google此次推出的「ARIRANG尋寶遊戲」數位互動體驗，將搜尋引擎化為大型尋寶場，粉絲們只要在Google搜尋「BTS」，右下角即會出現瓶中信的圖示，點擊後可進入充滿細節的知識問答與互動介面。粉絲若成功解鎖謎題，可獲得由成員們親筆手寫的14款數位曲目卡。隨著3月20日新專輯《ARIRANG》發行日逼近，Google更預計在3月9日與16日加碼釋出第二波「封印任務」，讓全球粉絲在等待新曲時能搶先探索成員們的創作理念。

緊接著Netflix將在台灣時間3月21日晚間7點，自首爾象徵性地標「光化門」全球同步直播《BTS THE COMEBACK 演唱會 ARIRANG》。這不僅是7位成員退伍後首次以完整陣容舉辦的現場演出，據傳也將會預告隨後登場的世巡計畫更多細節。3月27日Netflix還會上架《BTS：天團回歸》紀錄片電影，深入記錄成員重聚與專輯製作的感人點滴。這場結合搜尋互動、現場直播與幕後紀錄的「回歸盛典」，ARMY們絕對不能錯過。

Netflix將在台灣時間3月21日晚間7點，全球同步直播BTS回歸演唱會。圖／Netflix提供
Netflix將在台灣時間3月21日晚間7點，全球同步直播BTS回歸演唱會。圖／Netflix提供

