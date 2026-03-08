聽新聞
檳榔在台灣…比漢人開墾時期更早 乾隆年間已有檳榔攤

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】檳榔在台灣一度有「綠金」或「綠寶石」的美名，全盛時期的產值超過百億元，在農產品中僅次於稻米。穿著清涼的檳榔西施，一度也成為台灣獨特的街頭文化。後來因為嚼食會造成口腔癌以及種植破壞水土保持等原因，政府宣導拒吃。但是直到今天，大街小巷還是到處都看得到檳榔攤。

檳榔在台灣的歷史比漢人來開墾的時間更早，與原住民族文化密切相關。根據中華傳播管理學會查「歷史查假計畫」檢視文獻發現，荷蘭人在西元1624年來到台灣，東印度公司為了商業而寫下詳細的《熱蘭遮城日誌》，裡面記載西元1638年原住民拿椰子和檳榔樹苗來表示已將他們的土地交給公司，並承諾順服公司。東印度公司在與平埔族原住民麻豆社締結條約，其中一項象徵性儀式，是由部落酋長交出「小檳榔樹與小椰子樹」，象徵土地治理權的移轉。在這之後，平埔族原住民各社大多比照辦理，交出檳榔苗或是椰子苗作為象徵之物。

檳榔不只是原住民向祖靈獻祭等祭儀的供物，也是族人彼此餽贈的禮物。清朝統治台灣時留下許多記載，康熙五十六年、西元1717年完成的《諸羅縣志》記載原住民習俗：「客至，出酒以敬，先嘗而後進；香爐、瓷瓶悉為樽斝。檳榔熟，則送檳榔；必採諸園，不以越宿者餉客。」招待客人時如果檳榔熟了，必定奉上檳榔，而且必須到園林現採，不能用隔夜的。

清朝來台官員對檳榔的印象是據說可以解除瘴氣。《諸羅縣志》記載：「土產檳榔，無益饑飽，云可解瘴氣；薦客先於茶酒。」所以招待客人時，檳榔比茶酒還先端出。

台南佛頭港景福祠有一塊立於乾隆四十五年、西元1780年的石碑，記載「本廟前檳榔櫃位壹所，年議稅銀六元」，可見當時已有檳榔商鋪，算是台灣檳榔攤的老前輩。

