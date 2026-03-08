聽新聞
0:00 / 0:00

「三八」一詞何來？ 清朝官員限制廣州洋人的發明

聚傳媒／ 聚傳媒
字典示意圖。圖／Ingimage
字典示意圖。圖／Ingimage

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】每逢三八婦女節，三八這個詞總是會引起討論。畢竟三八這個詞，在中文的意義好像不是很正面。

中華傳播管理學會「歷史查假計畫」檢視文獻發現，三八這個詞來自於清朝嘉慶三十年、西元1819年，當時是要限制廣州的洋人。

歷史作家、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚曾經撰寫專欄寫下這一則往事：他還在台灣大學念研究所時，看到有一位新聞大老在周刊專欄寫道：「三八的由來久遠，已經不可考。」當時賴祥蔚閱讀外交史料時，剛好看到了三八的由來，好意寫信去說明三八的由來。大老沒回信，不知道有沒有收到。

三八由來，主要是清朝末年開放通商，當時只在每個月的八日、十八日、二十八日這三天開放洋人外出，因此每逢三個八，就有機會看到各國洋人以及各式各樣的舶來品。從現代角度來看，「三八」是流行及時髦的摩登代名詞。可是清朝時期對洋人的穿著打扮以及各種新奇又時髦的舶來品，包括短裙、內衣、泳衣、相機等等，簡直就是在 「教壞囝仔大小」，根本就是「奇技淫巧」。因此對古板的人來講，「三八」就等於不正經或胡亂來了。在傳統男性社會中，沙文主義者無法忍受婦女去迎合外來流行，於是「三八」漸漸偏重於指責婦女。

回顧當時來看，從乾隆二十二年、西元1757年實行廣州一口通商之後，一直到鴉片戰爭以及西元1842年簽訂新條約之前，廣州一直都是中國唯一的對外通商口岸。雖然通商，但是不許外國人進入內地。

清政府規定，來廣州做生意的洋人，都必須住在廣州西南的郊區。在那片狹長地帶，出現了很多外國人租賃的洋行。每家洋行最多只能雇請八名華人作為擔任挑水、掃地、做飯等工作。

這些洋人不但不能進城，而且也不能一直停留在洋行，貿易結束就必須離開廣州，乘船返回本國，或是撤往澳門。

他們一個月只能在固定三天可以出來走動，其餘時間都必須留在洋行裡。而且出門時，還必須要有一名通事跟著，予以監視。

在西元1825 年來廣州的美國年輕人威廉‧亨特（William C. Hunter），在中國的時間長達四十年，幫林則徐翻譯過外國的報紙，後來自己創設亨特洋行。亨特寫書記載見聞，書名翻譯為《廣州番鬼錄》與《舊中國雜記》，詳細描述「番鬼」（亨特在書中的用語）在廣州的生活情況，留下了親身見聞的第一手珍貴資料。

亨特書中提到，因為嘉慶三十年、西元1819年規定，番鬼只有在每個月的初八、十八日和二十八日三天方可外出 。……而且還不是隨意走動，這三天洋人可到花園和河南寺遊玩，每次不得超過十人，不得聚眾濫飲，更不能在外過夜。

聚傳媒

外國人 廣州 婦女節

延伸閱讀

中國多城取消「女神節」 婦女節正名掀話題 閱讀量破億

香港女性好威 女警會拆炸彈 中年婦首踏職場就開電車

河南「最豪老闆」 砸160萬發紅包給2000女員工 每人800元

劉俊談女兒劉美賢冬奧鐸今後想訪台 憶觀選：真正民主自由社會

相關新聞

2波大陸冷氣團接力來襲！明後2天北東濕冷「低溫下探12度」高山恐降雪

未來1周受2波大陸冷氣團影響，北東溫度下降、水氣增多，中央氣象署預報員賴欣國表示，明、後2天受到首波冷氣團影響，溫度下降，迎風面慎防大雨，加上輻射冷卻影響，周二晚間至周三清晨低溫下探12度，此外，周二3000公尺以上高山有降雪機率。

一月兩起！ 高雄鳳山燒肉吃到飽連鎖店 被質疑「蝦子翻肚」害上吐下瀉

高雄市鳳山區一家燒肉吃到飽的連鎖餐廳遭消費者投訴，上月18日春節期間一家四人前往用餐，隔日發燒腹痛及拉肚子、嘔吐，質疑店內蝦子「翻肚」奄奄一息，不新鮮食材導致家人身體不適。高市衛生局表示，此案未接獲通報，但上月9日另有兩人用餐後身體不適就醫，針對作業環境及冰淇淋滑槽不潔、溫度紀錄未明確等缺失，已令業者改善且複查完成。

冬奧冠軍劉美賢「微笑唇環」爆紅 醫警告：如果出現這件事恐引爆危機

美國花式溜冰選手20歲的劉美賢（Alysa Liu）在米蘭冬奧上勇奪兩面金牌。這位金牌得主不只溜冰技藝精湛，造型打扮十分吸睛，特別是她的「微笑唇環」引起話題，她說，唇環是「自己望鏡穿刺的」，令人吃驚。醫師表示，唇環，尤其是一名溜冰選手，如果不慎滑倒、撞擊臉部，恐導致撕裂傷，引發感染、發炎等危機。

國際婦女節登App Store封面 郭源元用畫筆療癒自己、創造無限可能性

螢光幕前，她是模特兒、演員，也是在社群平台擁有數十萬粉絲的社群KOL，在今年國際婦女節，郭源元更以「圖文創作者」的身分，分享了自己從從早期在群體中追求認可的「模糊面孔」，到如今主動敲開出版社大門的蛻變歷程 。透過iPad Pro、Apple Pencil，以及數位繪圖工具「Procreate」，郭源元在多重身分中逐漸找到自己的重心，並鼓勵所有女性「對自己保持想像力，勇敢地踏出一步，向未知邁進。」

「三八」一詞何來？ 清朝官員限制廣州洋人的發明

每逢三八婦女節，三八這個詞總是會引起討論。畢竟三八這個詞，在中文的意義好像不是很正面。

檳榔在台灣…比漢人開墾時期更早 乾隆年間已有檳榔攤

檳榔在台灣一度有「綠金」或「綠寶石」的美名，全盛時期的產值超過百億元，在農產品中僅次於稻米。穿著清涼的檳榔西施，一度也成為台灣獨特的街頭文化。後來因為嚼食會造成口腔癌以及種植破壞水土保持等原因，政府宣導拒吃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。