「三八」一詞何來？ 清朝官員限制廣州洋人的發明

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】每逢三八婦女節，三八這個詞總是會引起討論。畢竟三八這個詞，在中文的意義好像不是很正面。

中華傳播管理學會「歷史查假計畫」檢視文獻發現，三八這個詞來自於清朝嘉慶三十年、西元1819年，當時是要限制廣州的洋人。

歷史作家、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚曾經撰寫專欄寫下這一則往事：他還在台灣大學念研究所時，看到有一位新聞大老在周刊專欄寫道：「三八的由來久遠，已經不可考。」當時賴祥蔚閱讀外交史料時，剛好看到了三八的由來，好意寫信去說明三八的由來。大老沒回信，不知道有沒有收到。

三八由來，主要是清朝末年開放通商，當時只在每個月的八日、十八日、二十八日這三天開放洋人外出，因此每逢三個八，就有機會看到各國洋人以及各式各樣的舶來品。從現代角度來看，「三八」是流行及時髦的摩登代名詞。可是清朝時期對洋人的穿著打扮以及各種新奇又時髦的舶來品，包括短裙、內衣、泳衣、相機等等，簡直就是在 「教壞囝仔大小」，根本就是「奇技淫巧」。因此對古板的人來講，「三八」就等於不正經或胡亂來了。在傳統男性社會中，沙文主義者無法忍受婦女去迎合外來流行，於是「三八」漸漸偏重於指責婦女。

回顧當時來看，從乾隆二十二年、西元1757年實行廣州一口通商之後，一直到鴉片戰爭以及西元1842年簽訂新條約之前，廣州一直都是中國唯一的對外通商口岸。雖然通商，但是不許外國人進入內地。

清政府規定，來廣州做生意的洋人，都必須住在廣州西南的郊區。在那片狹長地帶，出現了很多外國人租賃的洋行。每家洋行最多只能雇請八名華人作為擔任挑水、掃地、做飯等工作。

這些洋人不但不能進城，而且也不能一直停留在洋行，貿易結束就必須離開廣州，乘船返回本國，或是撤往澳門。

他們一個月只能在固定三天可以出來走動，其餘時間都必須留在洋行裡。而且出門時，還必須要有一名通事跟著，予以監視。

在西元1825 年來廣州的美國年輕人威廉‧亨特（William C. Hunter），在中國的時間長達四十年，幫林則徐翻譯過外國的報紙，後來自己創設亨特洋行。亨特寫書記載見聞，書名翻譯為《廣州番鬼錄》與《舊中國雜記》，詳細描述「番鬼」（亨特在書中的用語）在廣州的生活情況，留下了親身見聞的第一手珍貴資料。

亨特書中提到，因為嘉慶三十年、西元1819年規定，番鬼只有在每個月的初八、十八日和二十八日三天方可外出 。……而且還不是隨意走動，這三天洋人可到花園和河南寺遊玩，每次不得超過十人，不得聚眾濫飲，更不能在外過夜。

