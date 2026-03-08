快訊

一月兩起！ 高雄鳳山燒肉吃到飽連鎖店 被質疑「蝦子翻肚」害上吐下瀉

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市鳳山區一家連鎖烤肉餐廳疑似食物不新鮮，導致一家四口在農曆春節期間身體不適。圖／取自遭控餐廳臉書
高雄市鳳山區一家連鎖烤肉餐廳疑似食物不新鮮，導致一家四口在農曆春節期間身體不適。圖／取自遭控餐廳臉書

高雄市鳳山區一家燒肉吃到飽的連鎖餐廳遭消費者投訴，上月18日春節期間一家四人前往用餐，隔日發燒腹痛及拉肚子、嘔吐，質疑店內蝦子「翻肚」奄奄一息，不新鮮食材導致家人身體不適。高市衛生局表示，此案未接獲通報，但上月9日另有兩人用餐後身體不適就醫，針對作業環境及冰淇淋滑槽不潔、溫度紀錄未明確等缺失，已令業者改善且複查完成。

吳姓女子向「壹蘋新聞網」投訴，大年初二（2月18日）帶兩名未成年女兒及母親，共四人前往鳳山區一家燒肉、泰國蝦吃到飽餐廳用餐，隔日她與2女兒發燒、拉肚子，忍到過完年才去診所就醫，在鳳山獨居的母親也同樣不舒服。

吳女質疑，此家連鎖餐廳以泰國活蝦吃到飽當號召，店內放置大型水缸養蝦子，進餐前發現水缸內出現蝦子翻白肚，似乎已經死亡。因醫師研判是吃了不乾淨的食物導致身體不適，懷疑跟餐廳內的蝦子有關聯。

除吳女及家人身體不適外，網路還有其他消費者留言說「環境可能因為人手不足，所以不算很乾淨」、「蝦子咬下去是糊的，雞肉調味也很奇怪，吃到一半有米奇衝出來，吃完後紅疹過敏」。但也有人留言這家餐廳「服務好、食材新鮮」。

針對消費者投訴內容，衛生局表示，未接獲其他民眾反映或醫院通報，但2月13日曾接獲衛福部食品藥物管理署轉知，2月9日有2人於該餐廳用餐後身體不適就醫，當日赴現場查察，發現作業環境及冰淇淋滑槽不潔、溫度記錄未明確，食品從業人員健康檢查過期等項缺失，要求2月26日前限期改善。

衛生局強調，針對該餐廳近期相繼有民眾陳情食用後身體不適，顯有食安風險疑慮，將加強無預警稽查頻率，為消費者食安把關。消費者如有食品安全疑慮，可電洽1999或本局食品衛生科（07-7134000）通報反映。

