中華隊5:4險勝南韓隊保生機 交長陳世凱快手分享：為Team Taiwan集氣

世界經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓。第6屆世界棒球經典賽（WBC）今天中華隊終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。對此，交通部長陳世凱第一時間也在臉書發文分享喜悅，他表示，和大家一起在台北車站應援，晉級結果雖要等其他賽事才能確定，但會為Team Taiwan集氣。

沒有退路一戰，中華隊今天前3度領先靠全壘打，雙方以4：4進入延長賽，手指骨裂的「台灣隊長」陳傑憲在突破僵局代跑擔任二壘跑者，並靠強迫取分跑回超前分，10局下曾峻岳登板守住1分領先，中華隊以5：4擊敗南韓隊。

交通部長陳世凱今陪同行政院長卓榮泰到台北車站為台灣隊加油，確定中華隊以5：4擊敗南韓隊，陳世凱也即刻在臉書上發文分享喜訊。

陳世凱表示，恭喜Team Taiwan，今天在台北車站和大家一起為 Team Taiwan 應援，北車大廳變成滿滿歡呼聲的應援場。擊敗韓國後，現場氣氛非常熱烈，也感受到大家對 Team Taiwan 的絕對支持；陳世凱說，晉級結果還要等其他比賽結束才會確定，但會繼續為 Team Taiwan 集氣。

中華隊率先完成C組預賽，以2勝2敗作收，保有晉級希望，接下來必須日本擊敗澳洲，再加上明天南韓贏澳洲，如此將形成日本分組第一，台、韓、澳都是2勝2敗且對戰互咬，將比較對戰失分率決定排名。