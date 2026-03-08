中東衝突 台塑石化9日調漲汽油1.5元、柴油1.1元

台塑石化公司今天表示，美國與以色列對伊朗的軍事衝突持續擴大，中東原油生產與運輸受阻，促使國際油價大幅上漲，將自9日凌晨1時起汽油批售價格每公升漲新台幣1.5元、柴油每公升漲1.1元。

台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升28.9元、95+無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.9元。

台塑石化指出，受到美國與以色列對伊朗的軍事衝突持續擴大，衝突蔓延至周邊其他國家，且荷姆茲海峽封鎖無法通行，中東地區原油生產與運輸受阻，促使國際油價大幅上漲。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力、亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自3月9日凌晨1時開始，汽油批售價格每公升漲1.5元、柴油批售價格每公升漲1.1元，市場零售價格由加油站自行決定。