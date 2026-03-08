快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

加油省逾百元！好市多加油站牌價超有感 吸排隊車龍官方緊急動員疏導

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
好市多表示，賣場透過低毛利策略、自助加油降低人力成本，並搭配大量採購優勢，將節省下來的成本直接轉化為油價優惠回饋給會員。讀者／提供
好市多表示，賣場透過低毛利策略、自助加油降低人力成本，並搭配大量採購優勢，將節省下來的成本直接轉化為油價優惠回饋給會員。讀者／提供

受到中東地緣政治情勢劇烈震盪影響，國際油價近期走勢強勁。受美國、伊朗戰爭及中東政治情勢緊張衝擊，特別是荷姆茲海峽航運受阻與煉油廠遇襲，布蘭特原油價格已應聲衝破每桶90美元大關；市場更憂心油價可能在數日內進一步挑戰100美元大關。國內油價調漲預期心理顯著升溫，驅使連鎖美式賣場好市多加油站湧現大批精打細算的會員車潮，其中台中北屯店這兩日最為明顯，賣場周邊一度因加油需求爆量而湧現壅塞車流。

在油價高漲的時代，消費者越來越懂得精打細算。好市多表示，賣場透過低毛利策略、自助加油降低人力成本，並搭配大量採購優勢，將節省下來的成本直接轉化為油價優惠回饋給會員。根據好市多官方最新牌價顯示，95無鉛汽油每公升僅26.1元、98無鉛汽油27.6元，而柴油則為25.6元，對比市面油價具有顯著競爭力，汽車加滿一次油箱往往能省下逾百元開支，吸引許多會員趁著購物之便順便加油，既方便又省荷包。

針對近日增加的車流，好市多表示，已加派義交、工作人員引導車流人潮因應，並配合警方交管，目前動線順暢。由於充分的疏通車流人潮，目前狀況良好，到好市多購物或加油站加油，排隊不會太久。因應油價波動，好市多表示其加強交通疏導措施包括：除於賣場周邊街道安排義交，並配合警方指引，賣場內各樓層亦增派人員協助停車引導與車流分流，致力確保會員在購物及加油時皆能享有便捷、順暢的體驗。

預期心理 地緣政治 國際油價 央行

延伸閱讀

中油吸收價差 汽油周一漲1.5元

穩物價 中油吸收漲幅 本周汽油漲1.5元

受美伊戰爭影響！中油提前宣布 周一凌晨起汽油調漲1.5元

海峽若續受阻 國際油價很快就會漲逾100元！高盛說最嚴重會漲到這價位

相關新聞

春季噴嚏打不停！醫點名路邊「過敏王」 3招自保找回清爽呼吸

時序進入「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物復甦，此時正是百花齊放的美麗季節。不過，若你最近總是噴嚏打不停、流鼻水流到懷疑人生，且吃了感冒藥也遲遲不見好轉，有可能是中了「花粉熱（Pollen Fever）」的招！

讀饗時光EP166｜讓喝酒重新變有趣的本事

近年，全球都出現年輕人喝酒較上一代節制很多的趨勢討論。應該不是酒變不好喝了，而是喝酒這件事對年輕人來說已經不有趣了。 業界如何讓喝酒這件事重新變有趣？「本事選酒」創辦人徐子育（Dino）有一套想法。

中華隊5:4險勝南韓隊保生機 交長陳世凱快手分享：為Team Taiwan集氣

世界經典賽開打20年，中華隊終於擊敗南韓。第6屆世界棒球經典賽（WBC）今天中華隊終場以5：4擊敗南韓隊，保住晉級八強機會。對此，交通部長陳世凱第一時間也在臉書發文分享喜悅，他表示，和大家一起在台北車站應援，晉級結果雖要等其他賽事才能確定，但會為Team Taiwan集氣。

加油省逾百元！好市多加油站牌價超有感 吸排隊車龍官方緊急動員疏導

受到中東地緣政治情勢劇烈震盪影響，國際油價近期走勢強勁。受美國、伊朗戰爭及中東政治情勢緊張衝擊，特別是荷姆茲海峽航運受阻與煉油廠遇襲，布蘭特原油價格已應聲衝破每桶90美元大關；市場更憂心油價可能在數日內進一步挑戰100美元大關。國內油價調漲預期心理顯著升溫，驅使連鎖美式賣場好市多加油站湧現大批精打細算的會員車潮，其中台中北屯店這兩日最為明顯，賣場周邊一度因加油需求爆量而湧現壅塞車流。

黑鮪季到來！漁業署調升今年總漁獲配額 強化太平洋黑鮪管理措施

太平洋黑鮪為我國重要經濟海洋漁獲，每年4至6月為黑鮪產季，且太平洋黑鮪受國際漁業管理組織高度關注。為善盡組織會員義務，漁業署持續修精進管理與輔導措施，確保太平洋黑鮪資源永續利用，並已於今(2026)年2月13日公告本年度黑鮪管理措施，其中今年度黑鮪總漁獲配額為2,900公噸，較去年增加。

汽車場考照3月31日起新增3考驗項目 沒停讓直接扣32分出局

交通部去年推動駕照管理新制，其中針對考照制度今年3月31日起汽車場考照將增加3項考驗項目，以加強鑑別度，包含小型車新增「無號誌路口停讓行人」、「起步、環場轉頭檢查視野死角」，大型車也要考指差確認，未通過皆1次扣32分出局。新考驗場地已陸續完成「行人穿越道」劃設，預估每年有25.9萬考生受影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。