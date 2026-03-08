加油省逾百元！好市多加油站牌價超有感 吸排隊車龍官方緊急動員疏導

受到中東地緣政治情勢劇烈震盪影響，國際油價近期走勢強勁。受美國、伊朗戰爭及中東政治情勢緊張衝擊，特別是荷姆茲海峽航運受阻與煉油廠遇襲，布蘭特原油價格已應聲衝破每桶90美元大關；市場更憂心油價可能在數日內進一步挑戰100美元大關。國內油價調漲預期心理顯著升溫，驅使連鎖美式賣場好市多加油站湧現大批精打細算的會員車潮，其中台中北屯店這兩日最為明顯，賣場周邊一度因加油需求爆量而湧現壅塞車流。

在油價高漲的時代，消費者越來越懂得精打細算。好市多表示，賣場透過低毛利策略、自助加油降低人力成本，並搭配大量採購優勢，將節省下來的成本直接轉化為油價優惠回饋給會員。根據好市多官方最新牌價顯示，95無鉛汽油每公升僅26.1元、98無鉛汽油27.6元，而柴油則為25.6元，對比市面油價具有顯著競爭力，汽車加滿一次油箱往往能省下逾百元開支，吸引許多會員趁著購物之便順便加油，既方便又省荷包。

針對近日增加的車流，好市多表示，已加派義交、工作人員引導車流人潮因應，並配合警方交管，目前動線順暢。由於充分的疏通車流人潮，目前狀況良好，到好市多購物或加油站加油，排隊不會太久。因應油價波動，好市多表示其加強交通疏導措施包括：除於賣場周邊街道安排義交，並配合警方指引，賣場內各樓層亦增派人員協助停車引導與車流分流，致力確保會員在購物及加油時皆能享有便捷、順暢的體驗。