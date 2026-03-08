汽車場考照3月31日起新增3考驗項目 沒停讓直接扣32分出局

交通部去年推動駕照管理新制，其中針對考照制度今年3月31日起汽車場考照將增加3項考驗項目，以加強鑑別度，包含小型車新增「無號誌路口停讓行人」、「起步、環場轉頭檢查視野死角」，大型車也要考指差確認，未通過皆1次扣32分出局。新考驗場地已陸續完成「行人穿越道」劃設，預估每年有25.9萬考生受影響。

為培養駕駛人養成主動停讓文化，使駕駛人具備足夠能力可安全駕駛，交通部去年10月1日公布「駕駛管理三策略」全新改革措施規畫，其中駕駛訓練部分，除駕訓班已強化停讓行人等以人為本課程外，今年3月31日起，汽車考照場內路考將再增加3項考驗項目，沒有進行相關動作均扣32分出局，相關考驗評分表也已完成修正。

公路局監理組長吳季娟表示，除不斷宣導停讓觀念，為更強化相關觀念，汽車場考考驗項目加強停讓行人等考驗，其中，小型車考驗評分表修正重點包含行經行人穿越道沒有減速停讓，將扣32分。

造成很多事故原因之一的視野死角也納入場考，吳季娟指出，場內路考環場道路行駛時，車輛開始起步前或內繞、打方向燈時，需轉頭查看後照鏡、檢查視野死角，該動作沒做到將扣32分。

吳季娟進一步說，大型車行駛留意視野死角也很重要，因此大車場考也將新增環場繞行起步前、轉彎等執行指差確認動作，駕駛人須手指左方、右方等兩側後照鏡，以及前方視野、確認輔助系統，且須擺頭確認並口誦，沒有執行者將扣32分。

吳季娟表示，根據統計，2025年考取小型車駕照約有24.3萬人，大型車則有1.6萬人，而目前全台有216家小車駕訓班、大型車有36家駕訓班提供考驗訓練，均已陸續完成場地配套設置等準備工作。

汽車場考照將增加3項考驗項目，目前汽車場考場地已陸續增加行人穿越線劃設，3月31日起加考停讓動作，沒通過1次扣32分出局。圖／公路局提供

交通部去年推動駕照管理新制，其中針對考照制度今年3月31日起汽車場考照將增加3項考驗項目，以加強鑑別度。圖／公路局提供