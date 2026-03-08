快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：長照3.0加強喘息服務 減輕家庭負擔

中央社／ 新北8日電

總統賴清德今天出席國醫節慶祝大會時表示，推動長照3.0不僅增加預算及據點，還整合醫療納入中醫，同時提供喘息服務及增設公辦長照機構，減輕子女及家庭照顧壓力。

總統賴清德今天出席中醫師公會全國聯合會第96屆國醫節慶祝大會，世界棒球經典賽（WBC）台韓戰開打，賴總統致詞時首先表示，今天大概全國一半以上的人都在看比賽，雖然他不是在現場加油，也不是在電視機前，但心是跟國家代表隊在一起，希望能打贏韓國隊。

賴總統提到，前總統馬英九推動長照1.0，前總統蔡英文是長照2.0，他推動長照3.0，不僅長照據點增加，預算今年將超過新台幣1100億元。

賴總統指出，長照3.0除據點及服務增加，更重要的是提供喘息服務，派人幫子女照顧家人，同時增加公辦長照機構，推動公立安養中心，降低家庭負擔。

賴總統表示，相較長照1.0及長照2.0側重社工服務，長照3.0要把醫界都結合在一起、納入中醫，因為有很多服務是西醫無法照顧到，把居家照顧、社區長照據點、機構式服務及中西醫療院所整合在一起，這個就是長照3.0的基本精神。

賴總統說明，健保30年來也出現一些問題，包括不同工同酬等，因此去年健保總額增加高推估到5.5%，同時把不應該健保支付的錢拿出來由公務預算支應，以期讓健保點值增加，進而要求醫療院所為醫療人員加薪，以及對較複雜的醫療提高點數。期望讓醫界能欣欣向榮，大家才願意學醫，而不是都去台積電、大家都去學科技。

台積電 馬英九 長照

延伸閱讀

賴總統板橋參香談國防 比喻如家庭裝保全、有能力負擔

賴清德板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

賴清德挺醫界：提高健保點值 不然人才都跑去台積電

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

相關新聞

春季噴嚏打不停！醫點名路邊「過敏王」 3招自保找回清爽呼吸

時序進入「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物復甦，此時正是百花齊放的美麗季節。不過，若你最近總是噴嚏打不停、流鼻水流到懷疑人生，且吃了感冒藥也遲遲不見好轉，有可能是中了「花粉熱（Pollen Fever）」的招！

黑鮪季到來！漁業署調升今年總漁獲配額 強化太平洋黑鮪管理措施

太平洋黑鮪為我國重要經濟海洋漁獲，每年4至6月為黑鮪產季，且太平洋黑鮪受國際漁業管理組織高度關注。為善盡組織會員義務，漁業署持續修精進管理與輔導措施，確保太平洋黑鮪資源永續利用，並已於今(2026)年2月13日公告本年度黑鮪管理措施，其中今年度黑鮪總漁獲配額為2,900公噸，較去年增加。

汽車場考照3月31日起新增3考驗項目 沒停讓直接扣32分出局

交通部去年推動駕照管理新制，其中針對考照制度今年3月31日起汽車場考照將增加3項考驗項目，以加強鑑別度，包含小型車新增「無號誌路口停讓行人」、「起步、環場轉頭檢查視野死角」，大型車也要考指差確認，未通過皆1次扣32分出局。新考驗場地已陸續完成「行人穿越道」劃設，預估每年有25.9萬考生受影響。

「躺著」也能唱歌劇 女高音娜汀席雅拉首度來台獻「茶花女」詠嘆調

女高音娜汀．席雅拉（Nadine Sierra）2015年首次於紐約大都會歌劇院演出威爾第歌劇《弄臣》中純情的吉爾達，是在「躺著」的姿態下完成詠嘆調「親愛的名字」，令樂迷印象深刻。這樣的姿勢在聲樂技術上相當困難，但她的歌聲依然千迴百轉、穿透人心。「唱歌跟運動一樣，必須持續練習。」席雅拉說，隨著歲月的累積，她對吉爾達的理解與詮釋已不相同。

今空汙易累積 高屏空品亮橘燈

根據環境部最新空氣品質監測資訊顯示，今日環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物稍易累積，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區則為對敏感族群不健康的「橘色」等級，須多加留意。

賴清德挺醫界：提高健保點值 不然人才都跑去台積電

總統賴清德今出席國醫節活動時表示，台灣健保制度走過30年，對國人健康與社會安定貢獻很大，卻也面臨結構性問題，最關鍵的就是「健保點值過低」，他上任以來推動長照3.0，並提高健保點值，讓大家願意來學醫，否則人才跑光光「都跑去台積電」學科技了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。