賴總統：長照3.0加強喘息服務 減輕家庭負擔

總統賴清德今天出席國醫節慶祝大會時表示，推動長照3.0不僅增加預算及據點，還整合醫療納入中醫，同時提供喘息服務及增設公辦長照機構，減輕子女及家庭照顧壓力。

總統賴清德今天出席中醫師公會全國聯合會第96屆國醫節慶祝大會，世界棒球經典賽（WBC）台韓戰開打，賴總統致詞時首先表示，今天大概全國一半以上的人都在看比賽，雖然他不是在現場加油，也不是在電視機前，但心是跟國家代表隊在一起，希望能打贏韓國隊。

賴總統提到，前總統馬英九推動長照1.0，前總統蔡英文是長照2.0，他推動長照3.0，不僅長照據點增加，預算今年將超過新台幣1100億元。

賴總統指出，長照3.0除據點及服務增加，更重要的是提供喘息服務，派人幫子女照顧家人，同時增加公辦長照機構，推動公立安養中心，降低家庭負擔。

賴總統表示，相較長照1.0及長照2.0側重社工服務，長照3.0要把醫界都結合在一起、納入中醫，因為有很多服務是西醫無法照顧到，把居家照顧、社區長照據點、機構式服務及中西醫療院所整合在一起，這個就是長照3.0的基本精神。

賴總統說明，健保30年來也出現一些問題，包括不同工同酬等，因此去年健保總額增加高推估到5.5%，同時把不應該健保支付的錢拿出來由公務預算支應，以期讓健保點值增加，進而要求醫療院所為醫療人員加薪，以及對較複雜的醫療提高點數。期望讓醫界能欣欣向榮，大家才願意學醫，而不是都去台積電、大家都去學科技。