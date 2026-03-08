黑鮪季到來！漁業署調升今年總漁獲配額 強化太平洋黑鮪管理措施

太平洋黑鮪為我國重要經濟海洋漁獲，每年4至6月為黑鮪產季，且太平洋黑鮪受國際漁業管理組織高度關注。為善盡組織會員義務，漁業署持續修精進管理與輔導措施，確保太平洋黑鮪資源永續利用，並已於今(2026)年2月13日公告本年度黑鮪管理措施，其中今年度黑鮪總漁獲配額為2,900公噸，較去年增加。

漁業署表示，這些管理措施已與業者溝通協調，目標是期提升漁獲品質，穩定增加漁民收益，穩定漁業經營與市場秩序，並達成資源永續、產業長期發展等。

漁業署公告管理措施，包括：調增總漁獲配額、調降單船單航次可使用之黑鮪標籤數量，在年度黑鮪漁獲量達公告配額70%以前，單船單航次標籤數量依噸級別，CT2為8張、CT3為12張、CT4為15張，以維持作業彈性並兼顧市場價格穩定；此外，並持續獎勵海上去鰓措施。

漁業署表示，本年公告太平洋黑鮪年度總漁獲配額為2,900公噸，較去年增加。其中經許可從事太平洋黑鮪漁撈作業之鮪延繩釣漁船，總漁獲配額為2,680公噸，其他特定漁業漁船及定置漁業總漁獲配額為20公噸；有赴太平洋作業許可並於東經128度以東混獲太平洋黑鮪之遠洋鮪延繩釣漁船，總漁獲配額為200公噸，增加漁民作業彈性。

漁業署進一步表示，為避免發生短時間內大量黑鮪集中進港卸售，影響市場供需平衡，該署所公告本年單船單航次可使用之黑鮪標籤數量較114年調降，本年度黑鮪漁獲量達公告總漁獲配額70%以前，單船單航次標籤數量依噸級，CT2為8張、CT3為12張、CT4為15張，以維持作業彈性並兼顧市場供需平衡，穩定漁獲價格；當年度漁獲量達公告配額70%以後，調整為CT2為3張、CT3為5張、CT4為7張，以避免超配額捕撈。同時持續加強宣導與查核，輔導漁民遵守規定。

漁業署指出，太平洋黑鮪為高價魚種，海上去鰓可強化包冰效果，提升品質與魚價。2025年首推海上去鰓政策並提供獎勵，本年將持續辦理，期盼增加海上去鰓之誘因，鼓勵更多漁民加入海上去鰓的行列。