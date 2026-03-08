「躺著」也能唱歌劇 女高音娜汀席雅拉首度來台獻「茶花女」詠嘆調

女高音娜汀．席雅拉（Nadine Sierra）2015年首次於紐約大都會歌劇院演出威爾第歌劇《弄臣》中純情的吉爾達，是在「躺著」的姿態下完成詠嘆調「親愛的名字」，令樂迷印象深刻。這樣的姿勢在聲樂技術上相當困難，但她的歌聲依然千迴百轉、穿透人心。「唱歌跟運動一樣，必須持續練習。」席雅拉說，隨著歲月的累積，她對吉爾達的理解與詮釋已不相同。

席雅拉昨天首度來台，將在3月9日登上國家音樂廳，攜手青年指揮家吳曜宇與國家交響樂團，為台灣觀眾獻上一場精緻華麗的獨唱會。

席雅拉出生於美國佛羅里達州，她的父系家庭來自波多黎各與義大利，母親則是葡萄牙人，如此多元文化背景為她日後的音樂感受力與文化理解奠定獨特基礎。席雅拉曾在曼尼斯音樂學院和西部音樂學院，師從傳奇女中音瑪麗蓮·霍恩，並成為瑪麗蓮·霍恩基金會聲樂比賽最年輕的冠軍。此獎項由瑪麗蓮．霍恩設立，專注發掘詮釋藝術歌曲的新銳聲樂家，獲獎後席雅拉即獲紐約卡內基音樂廳獨唱會邀約。

2009年，年僅21歲的席雅拉，在美國大都會歌劇院青年聲樂家選拔中以威爾第《弄臣》中吉爾達的詠嘆調〈親愛的名字〉征服評審，奪得冠軍寶座，刷新該賽創立67年來最年輕獲獎者紀錄。

2015年，席雅拉登上紐約大都會歌劇院首演，緊接著登上巴黎歌劇院、米蘭史卡拉歌劇院，2022年再次於大都會歌劇院首演《茶花女》，演活了「薇奧麗塔」；2023年登上英國倫敦皇家歌劇院、在《愛情靈藥》飾演Adina、2025年登上維也納國家歌劇院首演《羅密歐與茱麗葉》，「大滿貫」全球五大歌劇院。她亦曾與杜達美（Gustavo Dudamel）、帕帕諾（Antonio Pappano）、亞尼克·聶澤-賽金（Yannick Nézet-Séguin）等世界名指揮合作演出，並加入波伽利（Andrea Bocelli）30週年巡演，進一步鞏固了她在國際音樂舞台上的地位。

被問到最喜歡的歌劇角色，席雅拉坦言，年輕時她的答案總是威爾第歌劇《弄臣》中的吉爾達。「我從小接觸歌劇就愛上吉爾達這個角色，她的純真和情感深深吸引我，那時候的我覺得她的故事很貼近我的心。」她選擇「躺著」唱吉爾達的「親愛的名字」，是希望在舞台上呈現吉爾達的天真與脆弱。而她從孩童時期開始，便會在家中以不自然的姿勢練唱，這也是長期訓練的一部分。

然而，隨著年齡的增長和演出經歷的累積，席雅拉的答案有了改變：「現在問到我這問題，我會說，我更愛《茶花女》中的薇奧莉塔（Violetta）。這個角色的複雜情感和深度，讓我每次演唱都感動至深。」

席雅拉表示，威爾第在《茶花女》中用音樂傳遞情感的能力，讓她深深著迷。「每當唱到動情處，我總是忍不住落淚。威爾第的旋律和劇情設計，能將情緒帶到最深處，觸動人心。」此次的台灣首演，她便將獻上《茶花女》中的三首經典詠嘆調，以及羅西尼、董尼采第、貝里尼、浦契尼、威爾第等歌劇大師筆下動人心弦的詠嘆調。