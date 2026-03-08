今空汙易累積 高屏空品亮橘燈

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部表示，今汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，高屏空品區則為對敏感族群不健康的「橘色」等級，須多加留意。圖／聯合報系資料照片
環境部表示，今汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，高屏空品區則為對敏感族群不健康的「橘色」等級，須多加留意。圖／聯合報系資料照片

根據環境部最新空氣品質監測資訊顯示，今日環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物稍易累積，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門澎湖為「普通」等級，高屏空品區則為對敏感族群不健康的「橘色」等級，須多加留意。

依監測資料及氣象署最新氣象資料顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環境部指出，明日大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

周二受大陸冷氣團影響及華南雲系東移，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，汙染物稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

根據環境部最新空氣品質監測資訊顯示，今日環境風場為東北風，中南部位於下風處，汙染物稍易累積，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區則為對敏感族群不健康的「橘色」等級，須多加留意。

