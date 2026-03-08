今空汙易累積 高屏空品亮橘燈

時序進入「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物復甦，此時正是百花齊放的美麗季節。不過，若你最近總是噴嚏打不停、流鼻水流到懷疑人生，且吃了感冒藥也遲遲不見好轉，有可能是中了「花粉熱（Pollen Fever）」的招！

2026-03-08 12:48