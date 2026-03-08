快訊

賴清德挺醫界：提高健保點值 不然人才都跑去台積電

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
總統賴清德今天出席中華民國中醫師公會全國聯合會第96屆國醫節慶祝大會暨2026國際中醫藥臨床學術大會。記者葉德正／攝影
總統賴清德今天出席中華民國中醫師公會全國聯合會第96屆國醫節慶祝大會暨2026國際中醫藥臨床學術大會。記者葉德正／攝影

總統賴清德今出席國醫節活動時表示，台灣健保制度走過30年，對國人健康與社會安定貢獻很大，卻也面臨結構性問題，最關鍵的就是「健保點值過低」，他上任以來推動長照3.0，並提高健保點值，讓大家願意來學醫，否則人才跑光光「都跑去台積電」學科技了。

賴清德說，長照制度從前總統馬英九時期「長照1.0」起步，當時一年預算約50多億元，全國服務據點約700多個；到了蔡英文總統推動「長照2.0」，全國據點增加到1萬5000多個，長照服務人員超過10萬人，年度經費也提高到約900億元。

賴清德表示，目前推動的「長照3.0」，今年預算已超過1100億元，未來不僅要持續增加據點，也要擴大服務內容，例如導入健康促進、強化居家照顧、社區據點與機構式服務，同時把醫療院所體系全面納入，包括中醫系統，形成更完整的照護網絡。

長照3.0其中一項重要措施是加強「喘息服務」，許多家庭子女雖然孝順，但長期照顧長輩仍相當辛苦，因此政府會透過長照制度提供短期照護服務，讓家庭照顧者能暫時休息，「半天也好，一天也好」，讓家屬能處理自己的事情，減輕照顧壓力。

政府也計畫增加公辦長照機構，以降低民眾負擔。賴清德說，若公立長照機構無法快速擴充，民眾入住私立安養中心或長照機構時，政府也會提高補助，讓家庭不致因照顧問題承擔過重壓力。

賴清德提到健保改革表示，健保制度30年來減輕民眾負擔，投保率高達99.9%、民眾滿意度也達92%，但隨著時間推移，逐漸出現結構性問題，包括「不同工同酬」現象，如看皮膚科、內科與外科，彼此點值差異不大，但外科醫師面臨更高醫療風險與工作強度，沒有相對應的回報，導致許多年輕醫師不願投入高壓科別。

他舉例，一位醫界前輩魏教授在整形外科重建領域技術精湛，甚至吸引國外醫師前來學習，但一台手術往往需要七、八個小時，醫療給付卻因健保點值偏低而難以反映實際投入，「聽到我都不好意思」。

賴清德說，去年健保總額成長率提高到5.5%，總額約9286億元，今年總預算更首度突破1兆元，達到1兆082億元，目的就是改善醫療體系的財務結構，提高健保點值後，也要求醫療院所將資源反映在醫護人員薪資與工作環境上，讓醫療人才願意留下來服務社會。

賴清德，如果醫療制度沒有合理回報，年輕人才自然會往其他產業流動，錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能，他笑說，如果醫界待遇長期不改善，人才都跑光了，都跑去台積電。

賴清德說，未來政府將持續推動健保改革與長照3.0政策，同時強化醫療與長照整合，包括西醫與中醫共同投入照護體系，讓不同專業都能為民眾健康貢獻力量，「很多事情是西醫沒辦法的，這個我應該有資格來說吧？」，讓台灣的醫療與照護制度能夠長遠穩定發展。

總統賴清德今天出席中華民國中醫師公會全國聯合會第96屆國醫節慶祝大會暨2026國際中醫藥臨床學術大會。記者葉德正／攝影
總統賴清德今天出席中華民國中醫師公會全國聯合會第96屆國醫節慶祝大會暨2026國際中醫藥臨床學術大會。記者葉德正／攝影

台積電 賴清德 健保點值

