春季噴嚏打不停！醫點名路邊「過敏王」 3招自保找回清爽呼吸

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，春季許多人噴嚏打不停、吃感冒藥無效，其實是「花粉熱」在作怪，而元凶多半是路邊不起眼的風媒花與雜草。示意圖／ingimage
時序進入「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物復甦，此時正是百花齊放的美麗季節。不過，若你最近總是噴嚏打不停、流鼻水流到懷疑人生，且吃了感冒藥也遲遲不見好轉，有可能是中了「花粉熱（Pollen Fever）」的招！

營養功能醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，他在替身邊親友檢測過敏原時，發現了一個驚人的事實：「台灣有很多人其實對花粉過敏，但自己完全不知道！」

劉博仁醫師解釋，每到春季，許多人一出現呼吸道症狀，直覺反應都是「慘了，我感冒了」，然而這很可能是空氣中大量散佈的花粉所引發的過敏反應。大家常誤以為過敏的元兇是那些色彩鮮豔的櫻花或杜鵑花，但實際上，真正引發花粉熱的罪魁禍首，通常是那些外觀不起眼的「風媒花」。這類植物的花粉體積極小、數量龐大，只要微風一吹，就能飄散數公里之遠，成為空氣中防不勝防的隱形地雷。

為了讓民眾提高警覺，劉博仁醫師特別盤點了台灣春季常見的4大花粉過敏原：

構樹： 堪稱台灣路邊最常見的「過敏王」。其雄花序外觀長得像毛毛蟲，只要隨風輕輕抖動，就會散發出大量微小花粉。

柳杉： 喜歡到溪頭、阿里山等山區健行的民眾要特別注意！柳杉的花粉致敏性極強，是山林間常見的強效過敏原。

禾本科雜草： 常見於路邊與公園的狗牙根、百喜草等。由於外觀就和一般雜草無異，十分不起眼，因此最容易被大眾忽略。

相思樹： 到了春末夏初，相思樹會開滿金黃色的小球花，這段期間也是特定族群的過敏爆發高峰期。

拒絕花粉感 3招找回清爽呼吸

面對無孔不入的花粉，過敏兒該如何自保？劉博仁醫師傳授了3招實用的日常防護指南：

1.看天氣出門： 掌握天氣變化是防敏第一步。雨過天晴且風大的日子，空氣中的花粉濃度最高；反之，下雨天能有效洗淨空氣中的懸浮微粒，過敏兒在這時候出門通常會覺得呼吸比較順暢。

2.物理性遮蔽： 外出時務必戴好口罩，並配戴一般眼鏡或太陽眼鏡，藉由物理屏障減少眼睛與呼吸道直接接觸花粉的機率。

3.進屋先清潔： 花粉極易沾附在頭髮和深色外套上。回到家後，應立刻換下外出服裝並洗臉，切勿未梳洗就直接躺在床上，以免將過敏原帶進臥室，影響夜間睡眠。

