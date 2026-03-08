雨量偏低衝擊灌溉 農水署行動抗旱車添助力

去年入冬以來，降雨量偏低，衝擊農業灌溉，農業部農田水利署打造的行動抗旱車已啟動，為抗旱添助力。

農水署發布新聞稿表示，近年來農水署積極提升全國各地灌溉系統韌性，包括增設蓄水設施、擴增蓄水空間、新建調度設施、開發多元水源、設置智慧調控系統等措施，已有效降低缺水停灌風險。

另為提升抽取河川溪流等多元水源補充灌溉的效能，農水署去年打造行動抗旱車，將泵浦、發電機、控制箱及輸水軟管全面整合於車體，且新型抽水機組於水深15公分以上即可作業，大大提升抽水作業的機動性及效率，為今年抗旱添助力。

農水署表示，2025年12月至2026年2月，累計降雨量創西半部1951年以來同期最低，根據交通部中央氣象署季長期天氣展望資訊，預測3月至4月降雨量為偏少至正常，降雨驟減明顯衝擊上半年農業灌溉。

農水署以竹苗地區為例，去年12月1日至今年2月2日，降雨量僅為近10年同期平均的13%。

農水署因應水情變化超前部署，各地已成立水情監測及應變工作小組，嚴密監控水情並研擬各項抗旱應變措施，包含啟用抗旱水井、運用多元水源補充灌溉及實施輪流灌溉等，同時加強管理配水工作以維持灌溉用水秩序，希望各地農田如期整田插秧。