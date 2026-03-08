國道基金資金壓力升溫 高公局擬發行公債或借款因應

環境部長彭啓明日前於本報投書指出，文明的養成不在於宏大的口號，而在於獨處時的選擇，許多人認為隨手丟棄菸蒂或隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻是缺乏道德的品格展現。日前在社群媒體Threads上有民眾反映，台中東勢的山林邊坡成了私人垃圾場。彭啓明於臉書呼籲，別讓你的指尖，成為山林的浩劫。

2026-03-08 11:01