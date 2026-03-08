聽新聞
國道基金資金壓力升溫 高公局擬發行公債或借款因應
國道基金近年資金調度壓力升高。交通部高速公路局表示，因國道重大建設陸續推動，未來建設經費需求龐大，已初步規劃透過發行乙類公債或銀行借款等方式籌措資金，以支應後續建設支出。
國道基金主要用於國道新建、拓寬、設施改良及維護管理等，收入來源包括國道通行費及服務區租金等。隨著國道建設投資規模持續擴大，包括國道7號高雄路段計畫、國道1號楊梅至頭份拓寬工程及國道1號甲線計畫等重大工程陸續啟動，國道建設將迎來3,499.48億元經費支出。
交通部指出，未來多項重大建設計畫持續推動，包括國道7號高雄路段等18項專案工程，2026年（含）以後年度整體經費需求達4,265.53億元。相關財源規劃將由營運資金690.90億元、國庫撥款700.93億元及外借資金2,873.7億元支應，外部籌資比率約67.37%。
高公局表示，為因應建設經費需求，未來將視財務調度狀況，透過發行乙類公債或銀行借款等方式籌措資金，以確保重大國道工程順利推動。
高公局長陳文瑞指出，今年及明年國道基金收入仍大於支出，但自2027年至2033年國道重大建設經費需求超過4,000億元，因此已重新規劃財務計畫並提報交通部。他表示，國道基金自償率約為78%，其餘22%經費將爭取行政院支持撥補，以維持國道建設穩定推動。
