4旅行社遭觀光署廢照 彩虹國際「1年內跳票4次繳不出保證金」

寒假、春節連假雖結束，但春節賞櫻等旅遊行程仍設熱門，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，今年截至迄今共有4家旅行社遭廢照或撤照，其中，彩虹國際旅行社1年內有4張支票因存款不足遭退票，且未辦理清償註記情形，經票據交換所公告為拒絕往來戶。

觀光署公告，今年截至3月5日共有4家旅行社遭廢止或撤銷旅行業執照，包含慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社，經中華民國旅行業品質保障協會公告出會，並經觀光署通知限期繳足旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金。

其中，彩虹國際旅行社1年內有4張支票因存款不足繳不出保證金遭退票，且未辦理清償註記情形，經票據交換所公告自2月13日起為拒絕往來戶。

觀光署進一步指出，今年還有5家旅行業經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍），包含樂皮旅行社、永豐旅旅行社、耀陽旅行社、非凡之旅旅行社、移動國際旅行社。

此外，觀光署也公告，有6家旅行業自行申報及主管機關副知停業（展延停業），包含歐樂旅行社、臺灣國際旅行社、華夏大地旅行社、亞新國際旅行社、小馬國際旅行社、享台灣旅行社，旅行社均得於停業期間申辦復業。