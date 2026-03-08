快訊

經典賽Live／4局下古林睿煬再度完美封鎖！中華1：0南韓

蔡阿嘎「送2張WBC門票」！實測台灣人多愛玩Threads 6分鐘網友就找到

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

聽新聞
0:00 / 0:00

台中東勢山林邊坡成私人垃圾場 彭啓明：別讓你的指尖成為山林浩劫

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
彭啓明表示，日前有民眾Threads上反映，台中東勢的山林邊坡發現大量家戶垃圾被隨手拋棄，對環境產生很大的危害。圖／取自彭啓明臉書
彭啓明表示，日前有民眾Threads上反映，台中東勢的山林邊坡發現大量家戶垃圾被隨手拋棄，對環境產生很大的危害。圖／取自彭啓明臉書

環境部長彭啓明日前於本報投書指出，文明的養成不在於宏大的口號，而在於獨處時的選擇，許多人認為隨手丟棄菸蒂或隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻是缺乏道德的品格展現。日前在社群媒體Threads上有民眾反映，台中東勢的山林邊坡成了私人垃圾場。彭啓明於臉書呼籲，別讓你的指尖，成為山林的浩劫。

台灣的好山好水值得每個人珍惜與守護，然而卻屢見無良業者將大量廢棄物傾倒山林，甚至部分民眾把家戶垃圾也丟到山林中，認為只要沒人發現就好。

彭啓明於臉書表示，日前在社群媒體Threads上看到民眾反映，台中東勢的山林邊坡竟成了私人垃圾場，已立刻請同仁趕往現場，發現大量家戶垃圾被隨手拋棄在5到20公尺深的懸崖下，諷刺的是，現場明明立有警告牌。

「偷丟垃圾的時候，往往就是獨處的時候，那一刻你選擇了方便，還是選擇了文明？」彭啓明指出，目前監視器已錄下影像，也已請台中市政府正透過車籍資料追查車主，後續將依法嚴辦。誠如前教宗方濟各在「環境通諭」中所言：破壞環境就是一種罪，環保同仁會守護山林，但也請大家帶上公德心，別讓你的指尖，成為山林的浩劫。

方濟各 社群媒體

延伸閱讀

垃圾太空包被野狗破壞 中市修補加固

從指尖菸蒂到海洋浩劫

平溪天燈節再點亮夜空 十分國小試放永續天燈

扯！祖孫3人開廢棄物處理工程行 違法濫倒竹縣山區遭逮

相關新聞

每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡

女性在停經後，因雌激素急劇下降，骨質每年流失約1至2%，若缺乏運動、高鈉飲食、抽菸飲酒、罹患慢性病等，骨質流失的速度會加快。衛福部統計，國內女性65歲以上每7人就有1人患有骨質疏鬆。中華民國骨質疏鬆症學會資料顯示，50歲以上女性因骨鬆骨折與併發症的死亡風險，為男性3.37倍。

4旅行社遭觀光署廢照 彩虹國際「1年內跳票4次繳不出保證金」

寒假、春節連假雖結束，但春節賞櫻等旅遊行程仍設熱門，交通部觀光署近日公告最新具法定公告事由旅行社名單，今年截至迄今共有4家旅行社遭廢照或撤照，其中，彩虹國際旅行社1年內有4張支票因存款不足遭退票，且未辦理清償註記情形，經票據交換所公告為拒絕往來戶。

大腦需要每天「倒垃圾」 醫：每兩人有一人睡不好 恐影響大腦代謝

睡眠是大腦每天晚上的清潔時間 - 在生活與工作的排序裡，睡覺要排第一位，不要把睡眠時間挪作他用。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘說，很多人會覺得睡眠只是休息，但其實睡著後，大腦會開始清理一天累積的代謝廢物，因此，睡眠應保持穩定，讓神經、代謝、免疫與能量系統也會變得更穩定，身體的修復能力也會慢慢提升。

國道基金資金壓力升溫 高公局擬發行公債或借款因應

國道基金近年資金調度壓力升高。交通部高速公路局表示，因國道重大建設陸續推動，未來建設經費需求龐大，已初步規劃透過發行乙類公債或銀行借款等方式籌措資金，以支應後續建設支出。

台中東勢山林邊坡成私人垃圾場 彭啓明：別讓你的指尖成為山林浩劫

環境部長彭啓明日前於本報投書指出，文明的養成不在於宏大的口號，而在於獨處時的選擇，許多人認為隨手丟棄菸蒂或隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻是缺乏道德的品格展現。日前在社群媒體Threads上有民眾反映，台中東勢的山林邊坡成了私人垃圾場。彭啓明於臉書呼籲，別讓你的指尖，成為山林的浩劫。

纜車觀光不能只看風景 南韓1關鍵穩住產業鏈商機

日月潭纜車曾創下全年300萬人次遊客，爭相體驗跨越湖光山色的旅程。然而，隨著新鮮感退燒，以及陸客減少，搭乘人數逐漸下滑。國內多數纜車多為短程觀景用途，與國外長程山岳纜車模式相比，缺乏完整旅遊體驗與周邊產業支撐。專家與業者認為，纜車若要成為長期商機，必須結合完整旅遊規畫與產業鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。