台中東勢山林邊坡成私人垃圾場 彭啓明：別讓你的指尖成為山林浩劫

環境部長彭啓明日前於本報投書指出，文明的養成不在於宏大的口號，而在於獨處時的選擇，許多人認為隨手丟棄菸蒂或隨身垃圾只是小事，但在環境眼中，這卻是缺乏道德的品格展現。日前在社群媒體Threads上有民眾反映，台中東勢的山林邊坡成了私人垃圾場。彭啓明於臉書呼籲，別讓你的指尖，成為山林的浩劫。

台灣的好山好水值得每個人珍惜與守護，然而卻屢見無良業者將大量廢棄物傾倒山林，甚至部分民眾把家戶垃圾也丟到山林中，認為只要沒人發現就好。

彭啓明於臉書表示，日前在社群媒體Threads上看到民眾反映，台中東勢的山林邊坡竟成了私人垃圾場，已立刻請同仁趕往現場，發現大量家戶垃圾被隨手拋棄在5到20公尺深的懸崖下，諷刺的是，現場明明立有警告牌。

「偷丟垃圾的時候，往往就是獨處的時候，那一刻你選擇了方便，還是選擇了文明？」彭啓明指出，目前監視器已錄下影像，也已請台中市政府正透過車籍資料追查車主，後續將依法嚴辦。誠如前教宗方濟各在「環境通諭」中所言：破壞環境就是一種罪，環保同仁會守護山林，但也請大家帶上公德心，別讓你的指尖，成為山林的浩劫。