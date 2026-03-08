北方冷空氣活躍 天氣風險：未來一周兩波冷氣團南下影響

3月了，但天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出，北方冷空氣依然活躍，未來一周兩波冷氣團南下，氣溫上升下降明顯，呼籲民眾多留意保暖。且北部、東北部雨量較多，中部以北周二容易有雨，其餘時間天氣較穩定，但氣溫上下頻繁，中南部日夜溫差也大。

廖于霆表示，今天東北季風逐漸減弱，北部、東北部天氣多雲短暫雨，白天高溫略升到19-22度。中南部及東南部天氣較晴朗，白天高溫24-29度，感受較舒適。

今天晚上到周一晨，東北季風再度增強，北部東半部轉陰陣雨天氣，中南部維持多雲到晴天氣。廖于霆說，周一白天北部、東北部高溫降到18-19度，中南部及東南部高溫24-27度。接著大陸冷氣團南下，北部、東北部夜間低溫14-15度，中南部及東南部低溫16-18度，明顯轉冷。

廖于霆指出，周二持續受到大陸冷氣團影響，北部及東北部偏冷，其他地區日夜溫差大，各地低溫14-17度。此外受到華南水氣通過影響，各地雲量較多，中部以北有短暫陣雨發生機會。周三大陸冷氣團減弱，北部、東北部高溫回升到19-21度，中南部及東南部高溫回升到24-27度，各地早晚仍涼，低溫14-15度。

廖于霆說，周四另波大陸冷氣團又南下，各地氣溫又下降，周五冷氣團減弱，各地早晚低溫回升到15-20度。周六偏東風到偏南風影響，各地天氣好轉，晴時多雲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。