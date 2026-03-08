快訊

春寒料峭！明起恐有兩波冷氣團 吳德榮：低溫探10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
明起有兩波冷空氣恐達大陸冷氣團等級，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，低溫探10度以下。本報資料照片

冬衣還不能收。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日「東北季風」影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，新竹以南晴朗穩定；今日北台偏涼微冷、中南部日夜溫差大，白天起各地氣溫略升。

今日各地區氣溫如下：北部13至22度、中部11至29度、南部12至30度及東部13至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明上半天轉偏東風、水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨。明下午至周二鋒面掠過、冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台轉冷；明晚至周二晨，台北測站將降至14度左右，而觸及「大陸冷氣團」定義，本島平地的最低氣溫亦將降至10度上下，周二晚至周三晨、因「輻射冷卻」加成，還會再多降1度，應注意保暖。周三(11日)白天氣溫升，東半部仍有局部短暫雨的機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周四下午「大陸高壓」前緣通過，大台北有零星飄雨的機率，乾冷空氣緊接南下，晚起轉晴冷。周五(13日)起至下下周二(17日)「大陸高壓」的乾空氣影響，各地晴朗穩定；白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫低，日夜溫差很大；其中周四晚、周五晨又有觸及「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)的機率，本島平地的最低氣溫再探10度以下。此外，周五起濕度也偏低，天乾物燥、山區掃墓需小心火燭。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 天氣動態

