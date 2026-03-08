聽新聞
0:00 / 0:00

財務緊 國道基金擬發公債

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
交通部高速公路局表示，預估116年因應國道基金建設經費需求，針對資金需求部分，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。示意圖。圖／聯合報系資料照
交通部高速公路局表示，預估116年因應國道基金建設經費需求，針對資金需求部分，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。示意圖。圖／聯合報系資料照

國道基金近年財務流動性持續不足，立法院預算中心指出，預估今年底營運資金將短缺二六六點九四億元，流動比率更可能降至百分之十四點二五，顯示短期資金調度壓力沉重，財務結構出現警訊。對此，交通部高公局表示，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。

國道基金主要用於國道新建、拓寬、設施改良及維護管理等，其收入來源包括國道通行費、服務區租金等。不過根據立院預算中心分析，國道基金資金調度壓力長期存在，財務壓力原因在於國道建設投資規模持續擴大，包括國道七號高雄路段計畫、國道一號楊梅至頭份拓寬工程及國道一號甲線計畫等。

預算中心指出，到今年底，國道基金流動資產預估僅四十四億餘元，但流動負債高達三一一億元，長期債務舉借餘額將達一四二○億元，若再加上短期借貸，長短期債務餘額合計將達一六六○億元，年度利息支出也將增加至廿二點四四億元。

高公局表示，近年國道基金收入大致維持穩定，但隨著建設規模擴大，資本支出也明顯增加，去年資本支出已達三三七億元，遠高於過去每年約一四○億元的水準，形成財務壓力。針對未來資金需求，初步規畫發行乙類公債或銀行借款因應。

高公局 資本支出 立法院

延伸閱讀

詐騙假冒 ETC 欠費通知 高公局提醒這三類訊息要注意

金融業中東曝險2.35兆 高度集中壽險債券資產 金管會緊盯

國道違規排名 超速蟬聯第一

228連假首日 國道車禍72件塞爆

相關新聞

受美伊戰爭影響！中油提前宣布 周一凌晨起汽油調漲1.5元

中油公司宣布自下周一（9）日凌晨零時起汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

台中市北屯區中清路上一家烤玉米攤，遭網友爆料，疑似將玉米堆放在人行道水溝蓋上，就直接放入鍋中烹煮，引起其他網友議論「噁心」、「違反食安法，可以檢舉了」；對此，台中市食安處表示，已完成錄案，將依程序派員前往稽查。

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

天氣冷颼颼，氣象署說，明天白天東北季風稍減弱、氣溫稍回升，西半部低溫約14至16度，而9日及12日將接連有冷氣團南下，未...

荷爾蒙治療增乳癌率？20年前研究嚇壞女性 美修改警語醫籲台灣跟進

2002年一項由女性健康促進計畫（WHI）發表的研究曾指出，停經婦女接受荷爾蒙治療約4.6年後，乳癌發生風險可能增加約26%，引發全球對更年期荷爾蒙治療的疑慮，許多女性寧可忍受不適也願不使用，但美國研究發現荷爾蒙治療並不會增加乳癌風險，並於去年11月修訂警語，專家指出，目前台灣未跟進修訂警語，呼籲跟上國際建議。

我國24醫院使用⋯電波刀器械斷裂國外爆1人死亡 食藥署急撤許可證

超音波手術醫材傳出於手術過程中斷裂損壞，衛福部食藥署昨發布「“奧林柏斯”開放性手術用超音波電刀」醫材許可證回收警訊，並將其列為「消費紅綠燈」紅燈品項，提醒民眾留意。食藥署指出，國內共有24家醫院使用，曾有數件問題產品通報，未造成病人危害，國外曾有1名病患使用該醫材術後出血死亡案例，但未能證實與醫材有因果關係。

雲林爆禽流感 養雞場疑隱匿疫情恐挨罰

雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，三月二日、三日屠宰來自水林鄉兩批紅羽土雞時發現異常病徵，立即回溯調查並採樣送驗，兩案均確診H5N1亞型高病原性禽流感，昨已完成撲殺，其中一場業者疑隱匿未報，若查證屬實，最高可處一百萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。