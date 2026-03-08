中信金儲備幹部 首年年薪至少18個月

國內金融業最早成立ＭＡ（儲備幹部）培訓制度、人數規模最大的中信金控，昨日由中信金人資長卓長興率隊前進二○二六台大校園徵才博覽會，釋出超過七一五○個職缺，向跨界跨域人才廣發英雄帖，按照去年水準，ＭＡ首年年薪至少十八個月。

中信金控儲備幹部計畫開辦至今已超過廿年，今年預計招募逾六十位海內外跨界菁英，也是唯一能在兩年升任經理的培育制度，完訓率逾八成，兩人當中就有一人拔擢為主管職或具外派經歷，升遷速度亦較一般同仁快二至三倍。

卓長興表示，新鮮人來中信金，不僅薪資行情位於前段班，還有好的福利制度，中信金每年都有一定的加薪比重，也會依照績效給予優越的年終獎金。中信金控位居市場領先地位，加上海外布局完整，是新鮮人展開職涯的最佳選擇。

周六出席徵才博覽會的主管還包括證券事業長張浴澤、台灣人壽總經理莊中慶、中信銀策略長黃文烈，以及三位由儲備幹部制度養成，現職為處級主管的台灣人壽金融投資二處處長楊慧君、中信銀行金融商品行銷處處長邱英明與數位平台經營處處長李雅婷。

中信銀行法人金融業務持續開辦國際法金業務菁英計畫，為業界首創三年期跨國業務人才培訓計畫，首屆學員完訓後已陸續派駐美國、香港、新加坡、日本、泰國、菲律賓等地；個人金融領域則有儲備理財專員計畫，養成未來財富管理新世代專才。此外，中信證券今年也首度開辦投資銀行儲備菁英計畫。