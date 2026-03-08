聽新聞
國泰招募科技人 800職缺新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國泰昨日參加台大校園徵才博覽會，由國泰投信總經理張雍川（中）帶領團隊出席。圖／國泰金控提供
國泰昨日參加台大校園徵才博覽會，由國泰投信總經理張雍川（中）帶領團隊出席。圖／國泰金控提供

國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，甫於今年一月宣布大舉招募七千六百名內外勤職缺，七日前進台大校園參與徵才博覽會，開出的職缺橫跨儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英共五大職系，儲備幹部祭出七十七名職缺，首年即挑戰百萬年薪，數位科技人才需求逾八百名，已連續四年正成長。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰長期致力打造多元、開放且具成長的職場環境，鼓勵同仁勇於嘗試不同角色、跨領域學習，並持續精進專業能力，讓每個人都能在不同階段，找到最適合自己的發展方向。面對人工智慧（ＡＩ）與數位浪潮的快速發展，國泰也以數位轉型為核心，培育與延攬各類數位科技人才。

國泰金控持續深化技術投入，聚焦ＡＩ、雲端與數據科技三大核心領域，同時延攬公共衛生、環安、土木工程、理工等非金融背景的人才，以利健康、永續與多元業務場景。

國泰人壽運用資料科學、生成式ＡＩ，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求；國泰世華銀行因應數位上雲、海外數位金融服務開展，找尋具ＡＩ跨域人才。

國泰產險因應產險業務場景特性，聚焦ＡＩ模型建置、數據治理與雲端架構職缺；國泰證券打造無斷點國內外投資平台，延攬資訊科技人才；國泰投信導入國際級資產管理系統，預計釋出超過四十個關鍵職缺，聚焦雲端技術、系統分析、數據應用、程式開發與資訊安全等核心領域的人才。

國泰 國泰人壽 職缺

