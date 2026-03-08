聽新聞
開山60年 佛光山祈福法會登小巨蛋

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
佛光山今年正逢開山六十周年，今年「二○二六年禪淨共修祈福法會暨萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」法會於台北小巨蛋舉行，象徵信仰的燈火薪火相傳。圖／佛光山提供
佛光山主辦的「二○二六年禪淨共修祈福法會暨萬人甘露灌頂三皈五戒典禮」，自三月七日起，連續兩天在台北小巨蛋盛大舉行。今年正值佛光山開山六十周年暨開山祖師星雲大師百歲誕辰，這場法會不僅是年度宗教盛事，更透過十九種語言文疏與全方位的綠色護生行動，展現人間佛教「信仰傳承」與「永續共生」的核心價值。

今年的法會由佛光山住持心保和尚親自主持，與近百位法師引領萬名信眾共修，心保和尚在開示中指出，星雲大師主張人間佛教就是世界的一盞明燈，現今世界戰火頻仍、動盪不安，此時此刻舉辦禪淨共修獻燈祈福法會，就是集合大家的力量，發願力行三好。

為展現佛法「法水長流五大洲」的攝受力，現場特別備有英文、法文、烏克蘭語、阿拉伯語、西班牙語、猶太語、緬甸文等十九種語言文疏，不僅象徵佛法無國界，也展現人間佛教對多元文化的平等攝受，讓全球信眾在莊嚴的梵音中感受慈悲洗禮，建立生命的正信依止。

法會最後的獻燈儀式，集合現場萬人的祈福願力，同時，為落實星雲大師「環保與心保」理念，將佛教的「護生」精神具體轉化為現代減碳數據，今年法會採用兩萬四千個ＬＥＤ燈燭取代傳統石蠟蠟燭，也將兩萬四千張電子票券取代紙本、五萬五千多瓶飲水改採ＦＳＣ國際森林驗證紙容器，避免產生近一公噸塑膠垃圾，兩天的活動，估算能可減少近四十五公噸二氧化碳排放。

現今社會變動不居，三月八日上午還將舉行萬人甘露灌頂與三皈五戒典禮，心保和尚指出，「三皈五戒」是佛教徒守護身口意的安全防護網。三皈依是為生命尋找明燈，以三寶為依止；而五戒的本質是「不侵犯」，是尊重生命的最高體現。透過正式受持戒法，能淨化身心，為社會注入穩定的正向力量。

適逢「傳燈六十，百年仰望」的重要里程碑，此次在小巨蛋舉辦萬人皈依，象徵信仰的燈火薪火相傳。

佛光山 佛教 法會

