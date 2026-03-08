雲林爆禽流感 養雞場疑隱匿疫情恐挨罰

雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，三月二日、三日屠宰來自水林鄉兩批紅羽土雞時發現異常病徵，立即回溯調查並採樣送驗，兩案均確診H5N1亞型高病原性禽流感，昨已完成撲殺，其中一場業者疑隱匿未報，若查證屬實，最高可處一百萬元罰鍰。

防疫所表示，三月二日上午九時左右獲報，屏東屠宰場屠宰水林鄉某禽場四百八十五隻紅羽土雞時，發現雞隻出現紅腳、脾臟腫大等病徵。同日上午十點，禽場業者也通報，清點雞隻時發現異常，但與屠宰場通報時間存在落差。

不料隔日防疫所再獲報，另批水林鄉土雞送屠宰也出現異常病徵，該批共有五五三五隻雞進場屠宰，禽場業者並未主動通報疫情。防疫所指出，若確定隱匿疫情，依動物傳染病防治條例可處五萬元至一百萬元罰鍰，且撲殺禽隻將不予補償。

防疫所表示，兩處確診禽場相距不遠，昨已完成撲殺作業，其中一場撲殺六四一九隻，另一家雞場撲殺一萬八千五百卅五隻，合計逾二萬四千隻。案場半徑三公里內，共六十八處禽場，為防止病毒擴散，已加強周邊公共環境消毒，半徑一公里內禽場也採樣監測。呼籲業者務必落實禽場防鳥設施及門禁管制，人、車與蛋箱、禽籠等器具進入禽場前確實清潔消毒，並每日觀察禽隻健康，發現異常就立即通報。