聽新聞
0:00 / 0:00

雲林爆禽流感 養雞場疑隱匿疫情恐挨罰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，3月2日及3日屠宰來自水林鄉的兩批紅羽土雞時發現異常病徵，立即啟動回溯調查並採樣送驗，兩起案例均確診為H5N1亞型高病原性禽流感，今已完成撲殺作業。圖／雲林縣政府提供
雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，3月2日及3日屠宰來自水林鄉的兩批紅羽土雞時發現異常病徵，立即啟動回溯調查並採樣送驗，兩起案例均確診為H5N1亞型高病原性禽流感，今已完成撲殺作業。圖／雲林縣政府提供

雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，三月二日、三日屠宰來自水林鄉兩批紅羽土雞時發現異常病徵，立即回溯調查並採樣送驗，兩案均確診H5N1亞型高病原性禽流感，昨已完成撲殺，其中一場業者疑隱匿未報，若查證屬實，最高可處一百萬元罰鍰。

防疫所表示，三月二日上午九時左右獲報，屏東屠宰場屠宰水林鄉某禽場四百八十五隻紅羽土雞時，發現雞隻出現紅腳、脾臟腫大等病徵。同日上午十點，禽場業者也通報，清點雞隻時發現異常，但與屠宰場通報時間存在落差。

不料隔日防疫所再獲報，另批水林鄉土雞送屠宰也出現異常病徵，該批共有五五三五隻雞進場屠宰，禽場業者並未主動通報疫情。防疫所指出，若確定隱匿疫情，依動物傳染病防治條例可處五萬元至一百萬元罰鍰，且撲殺禽隻將不予補償。

防疫所表示，兩處確診禽場相距不遠，昨已完成撲殺作業，其中一場撲殺六四一九隻，另一家雞場撲殺一萬八千五百卅五隻，合計逾二萬四千隻。案場半徑三公里內，共六十八處禽場，為防止病毒擴散，已加強周邊公共環境消毒，半徑一公里內禽場也採樣監測。呼籲業者務必落實禽場防鳥設施及門禁管制，人、車與蛋箱、禽籠等器具進入禽場前確實清潔消毒，並每日觀察禽隻健康，發現異常就立即通報。

疫情

延伸閱讀

彰化葡萄農疑虐鳥惹議 動防所將約談

2個月10起追咬事件！彰化和美驚見狗群大軍 動防所出手了

苗栗銅鑼草莓園20隻鳥被無差別網殺 保育類領角鴞難逃慘死

引爆豬瘟起訴／上傳舊照 嫌犯廚餘蒸煮未落實

相關新聞

受美伊戰爭影響！中油提前宣布 周一凌晨起汽油調漲1.5元

中油公司宣布自下周一（9）日凌晨零時起汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

台中市北屯區中清路上一家烤玉米攤，遭網友爆料，疑似將玉米堆放在人行道水溝蓋上，就直接放入鍋中烹煮，引起其他網友議論「噁心」、「違反食安法，可以檢舉了」；對此，台中市食安處表示，已完成錄案，將依程序派員前往稽查。

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

天氣冷颼颼，氣象署說，明天白天東北季風稍減弱、氣溫稍回升，西半部低溫約14至16度，而9日及12日將接連有冷氣團南下，未...

荷爾蒙治療增乳癌率？20年前研究嚇壞女性 美修改警語醫籲台灣跟進

2002年一項由女性健康促進計畫（WHI）發表的研究曾指出，停經婦女接受荷爾蒙治療約4.6年後，乳癌發生風險可能增加約26%，引發全球對更年期荷爾蒙治療的疑慮，許多女性寧可忍受不適也願不使用，但美國研究發現荷爾蒙治療並不會增加乳癌風險，並於去年11月修訂警語，專家指出，目前台灣未跟進修訂警語，呼籲跟上國際建議。

我國24醫院使用⋯電波刀器械斷裂國外爆1人死亡 食藥署急撤許可證

超音波手術醫材傳出於手術過程中斷裂損壞，衛福部食藥署昨發布「“奧林柏斯”開放性手術用超音波電刀」醫材許可證回收警訊，並將其列為「消費紅綠燈」紅燈品項，提醒民眾留意。食藥署指出，國內共有24家醫院使用，曾有數件問題產品通報，未造成病人危害，國外曾有1名病患使用該醫材術後出血死亡案例，但未能證實與醫材有因果關係。

雲林爆禽流感 養雞場疑隱匿疫情恐挨罰

雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，三月二日、三日屠宰來自水林鄉兩批紅羽土雞時發現異常病徵，立即回溯調查並採樣送驗，兩案均確診H5N1亞型高病原性禽流感，昨已完成撲殺，其中一場業者疑隱匿未報，若查證屬實，最高可處一百萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。