快訊

美以伊開戰…油價恐飆到200美元？外媒點「這情境下」確實可能發生

經典賽／大谷翔平率日本隊4轟打退南韓 8：6收對戰11連勝

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
有網友PO出，台中北屯一家烤玉米攤，將玉米堆在水溝蓋上，就直接下鍋煮，引發網友熱議。圖／取自爆料公社
有網友PO出，台中北屯一家烤玉米攤，將玉米堆在水溝蓋上，就直接下鍋煮，引發網友熱議。圖／取自爆料公社

台中市北屯區中清路上一家烤玉米攤，遭網友爆料，疑似將玉米堆放在人行道水溝蓋上，就直接放入鍋中烹煮，引起其他網友議論「噁心」、「違反食安法，可以檢舉了」；對此，台中市食安處表示，已完成錄案，將依程序派員前往稽查。

有網友在臉書社團「爆料公社」PO出照片指控，這家烤玉米價格不便宜，秤重平均1支約要價100元，昨天傍晚目睹老闆娘在人行道上洗烤過的玉米，洗完直接就把玉米放在人行道上的水溝蓋上方，指攤商「衛生很差，是覺得消費者的胃都很強大嗎？」並直言，絕對不會再買了。

照片一出，引發網路熱議，網友紛紛留言直呼「放水溝蓋，那還不如不洗」、「到底要多噁心，自己吃的菜會不會放這樣」、「沒衛生就不要出來做吃的」、「直接放水溝蓋太噁心了吧」、「水溝蓋附近也常會有蟑螂老鼠出沒吧？真的衛生堪慮！」

台中市食安處表示，接獲通報後已完成錄案，將依程序派員前往稽查，若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依食安法，處6萬元至2億元罰鍰。

爆料公社 台中市 玉米 食安

延伸閱讀

台中北屯傳虐狗 市府動保處：調閱監視器追查

外國人吃火鍋「1行為」超震驚！他急阻止網讚爆：好人一生平安

高雄道路奇景！人行道曬花椰菜乾 網酸：接地氣 警曝可罰1200

陸客遊台南吃牛肉湯 1舉動讓在地人崩潰：終於懂義大利人感受

相關新聞

受美伊戰爭影響！中油提前宣布 周一凌晨起汽油調漲1.5元

中油公司宣布自下周一（9）日凌晨零時起汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。

台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

台中市北屯區中清路上一家烤玉米攤，遭網友爆料，疑似將玉米堆放在人行道水溝蓋上，就直接放入鍋中烹煮，引起其他網友議論「噁心」、「違反食安法，可以檢舉了」；對此，台中市食安處表示，已完成錄案，將依程序派員前往稽查。

明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

天氣冷颼颼，氣象署說，明天白天東北季風稍減弱、氣溫稍回升，西半部低溫約14至16度，而9日及12日將接連有冷氣團南下，未...

荷爾蒙治療增乳癌率？20年前研究嚇壞女性 美修改警語醫籲台灣跟進

2002年一項由女性健康促進計畫（WHI）發表的研究曾指出，停經婦女接受荷爾蒙治療約4.6年後，乳癌發生風險可能增加約26%，引發全球對更年期荷爾蒙治療的疑慮，許多女性寧可忍受不適也願不使用，但美國研究發現荷爾蒙治療並不會增加乳癌風險，並於去年11月修訂警語，專家指出，目前台灣未跟進修訂警語，呼籲跟上國際建議。

我國24醫院使用⋯電波刀器械斷裂國外爆1人死亡 食藥署急撤許可證

超音波手術醫材傳出於手術過程中斷裂損壞，衛福部食藥署昨發布「“奧林柏斯”開放性手術用超音波電刀」醫材許可證回收警訊，並將其列為「消費紅綠燈」紅燈品項，提醒民眾留意。食藥署指出，國內共有24家醫院使用，曾有數件問題產品通報，未造成病人危害，國外曾有1名病患使用該醫材術後出血死亡案例，但未能證實與醫材有因果關係。

65%植物人照顧者是女性 平均照顧年資達7年

台灣正式邁入超高齡社會，長期照護需求快速攀升，卻也與貧窮問題緊密交織，形成「老、病、窮」相互牽連的惡性循環。明天適逢國際婦女節，創世基金會服務統計，植物人主要照顧者以女性為主，比例高達65%，平均照顧年資約7年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。