台中在地美食？玉米扔水溝蓋「直接下鍋煮」每支100元 市府要查了

台中市北屯區中清路上一家烤玉米攤，遭網友爆料，疑似將玉米堆放在人行道水溝蓋上，就直接放入鍋中烹煮，引起其他網友議論「噁心」、「違反食安法，可以檢舉了」；對此，台中市食安處表示，已完成錄案，將依程序派員前往稽查。

有網友在臉書社團「爆料公社」PO出照片指控，這家烤玉米價格不便宜，秤重平均1支約要價100元，昨天傍晚目睹老闆娘在人行道上洗烤過的玉米，洗完直接就把玉米放在人行道上的水溝蓋上方，指攤商「衛生很差，是覺得消費者的胃都很強大嗎？」並直言，絕對不會再買了。

照片一出，引發網路熱議，網友紛紛留言直呼「放水溝蓋，那還不如不洗」、「到底要多噁心，自己吃的菜會不會放這樣」、「沒衛生就不要出來做吃的」、「直接放水溝蓋太噁心了吧」、「水溝蓋附近也常會有蟑螂老鼠出沒吧？真的衛生堪慮！」

台中市食安處表示，接獲通報後已完成錄案，將依程序派員前往稽查，若查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則情事，將責令限期改善；屆期複查如仍未改善，將依食安法，處6萬元至2億元罰鍰。