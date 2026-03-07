快訊

65%植物人照顧者是女性 平均照顧年資達7年

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
創世基金會服務統計指出，植物人主要照顧者以女性為主，比例高達65%。示意圖。聯合報系資料照
創世基金會服務統計指出，植物人主要照顧者以女性為主，比例高達65%。示意圖。聯合報系資料照

台灣正式邁入超高齡社會，長期照護需求快速攀升，卻也與貧窮問題緊密交織，形成「老、病、窮」相互牽連的惡性循環。明天適逢國際婦女節，創世基金會服務統計，植物人主要照顧者以女性為主，比例高達65%，平均照顧年資約7年。

90歲的鄭奶奶年輕時喪夫，為了養家餬口，她靠著一針一線的手工藝撐起整個家庭。在兒子歷經婚變後，她無怨無悔的扛起教養孫子的責任，10年前奶奶因老化出現失智症狀，3年前，病況加重至長期臥床。

照顧的重擔，落在孫女肩上，她兼著2份工作，下班後趕回家替奶奶翻身、餵食、清潔，還要兼顧家中開銷與生活瑣事，疲憊幾乎成了日常，卻從未說過放棄。去年鄭奶奶入住創世基金會台北院，孫女才終於鬆了一口氣，來院探視時她總是輕聲喚著奶奶，語氣裡滿是牽掛。

創世基金會指出，無論是國內外，至今仍有許多女性被困在「因照顧而離職、因離職而貧窮」的現實困境中。根據統計，平均每個長照家庭，每月的長照支出可達5至7萬元，加上照顧者往往被迫離開職場、收入中斷，讓許多家庭陷入被形容為「流沙中年」的照顧危機；偏鄉地區因醫療與照護資源不足，更使家庭處境雪上加霜。

創世基金會成立邁入40年，全台共有17所安養院，歷年安養3024位植物人，免費到宅服務1萬6711位植物人及重度臥床老人，減輕近2萬個家庭的負擔；目前正籌建花蓮新院及嘉義擴院，期望台灣各縣市皆有植物人安養院，落實在地照護百年大業，打造長照安全網。

