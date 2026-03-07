新書「望向天光 回首人權」 讓威權歷史成對話起點

國家人權博物館今天舉行「望向天光 回首人權」新書發表會，書中整編人權館發行的半年刊「向光：人和人權的故事」文章，讓講述威權的內容持續發酵，成為社會對話的起點。

根據人權館今天發布的新聞資料，人權館與蔚藍文化出版社合作，讓人權館刊物「向光：人和人權的故事」文章重新整編出版，同步發行電子書。全書透過「起、承、轉、合」的脈絡，從威權歷史、政治受難經驗到轉型正義的實踐，鋪陳台灣人權發展的歷史紋理。

書中邀請清華大學台灣文學所教授劉柳書琴撰文導讀表示，這本書將看似艱深的知識進行轉譯，讓歷史記憶成為社會共享的知識，也讓相關討論能在教育體系中持續受到關注與活化。

劉柳書琴表示，人權館扮演關鍵的知識生產平台角色，將歷史記憶轉化為教育語言，使威權歷史成為持續被關注的重要議題。她也期待社會大眾在認識這些人權歷史之後，成為公義的守護者，共同厚植台灣民主的韌性。

人權館館長洪世芳表示，日前「世紀血案」影片事件引發民眾歷史補課潮，近期有非常多民眾走訪人權館，228當天更有超過4000人入園參觀，代表社會對於歷史的認識與理解，仍需要持續透過各種方式推動與深化。

洪世芳說，出版一直是人權館很重要的推動媒介之一，近期包括「陳中統獄中日記」、「謊言真相：陳欽生生命故事」、Liglav·A-wu「隱隱微光」，以及台灣白色恐怖詩選「暗房與光」等相關書籍，都是理解這段歷史與人權議題的重要參考。

人權館表示，「轉型正義」是當代社會如何理解過去、承接創傷，並共同形塑未來的重要公共議題，也是台灣民主深化的重要關鍵。人權館期望透過「望向天光 回首人權」的出版，引導社會大眾看見台灣人權發展的艱辛與不易。