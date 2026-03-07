快訊

鏟子超人入畫 洪根深個展探索923啟示

中央社／ 台北7日電

花蓮去年發生馬太鞍溪堰塞湖災害，吸引許多「鏟子超人」前往相助。藝術家洪根深為此創作「覺——923啟示錄」畫作，在「洪根深八十水墨創作展」中展出，期望以個人創作語彙記錄台灣故事。

洪根深在1946年出生於澎湖，1970年畢業於師範大學藝術系，後遷居至高雄執教，並成立「鐘鼎畫室」，陸續創作「枯山水」、「繃帶」、「黑色情節」等系列作品，創作之餘也投身公共事務，與畫友共組「高雄市現代畫學會」、創辦「藝術界」月刊外，也積極推動高雄市立美術館成立。

為迎接洪根深的80歲壽慶，創價美術館在2024年率先舉辦「立命‧玄武─洪根深八十水墨創作展」，後巡迴至創價美術館秀水館展出，創價美術館至善館今天也舉辦展覽開幕式，除過往巡迴展作品，洪根深新作「覺——923啟示錄」也在其中展出。

洪根深今天帶領導覽時表示，在「覺——923啟示錄」畫作中可以看到許多線條，表現了不同狀態，像是他以藍色方框去描繪堰塞湖溢出前後的結構變化，或是他描繪鏟子超人身影前的紅框線，他在作畫過程中選擇顏色塗塗抹抹，畫作完成後2到3週他還持續觀看、思考顏色的選擇是否能真正傳達他的心思。

洪根深說，他是多愁善感又敏感的人，對台灣社會變遷時有所感，不論地震、洪水都曾是他筆下題材，近年AI（人工智慧）議題成熱潮，他也為此作畫，傳達他對 AI 衝擊創作者的想法，包含馬太鞍溪堰塞湖創作，他都期望能以創作語彙傳達個人感觸。

展中還展出多幅洪根深以故鄉為靈感的作品，如2024年以澎湖直立原人延伸的畫作「澎湖原人」，還有還原沈有容擊退荷蘭人情景的「1604澎荷史事」。洪根深說，澎湖過去很苦、很貧瘠，但澎湖出生的子弟們，都承傳了前輩們的生命力與精神，很早就開始守護台灣，承受歷史命運，希望能以畫作為澎湖留下歷史與故事。

「立命‧玄武　洪根深八十水墨創作展」即日起在創價美術館至善館展出至5月8日。

畫作 馬太鞍溪 鏟子超人

延伸閱讀

相關新聞

