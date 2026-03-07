聽新聞
受美伊戰爭影響！中油提前宣布 周一凌晨起汽油調漲1.5元
中油公司宣布自下周一（9）日凌晨零時起汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。
中油表示，本周受美伊戰爭擴大影響波斯灣國家原油出口及部分產油國減產，市場擔憂衝突升級影響原油供應，導致國際油價大幅上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲5.4元及4.8元。
考量國際能源成本上升及減緩油價上漲對民生物價的衝擊，除政府仍維持貨物稅減徵外，另啟動穩定因應措施，本周國內油價整體調幅約5%，以95無鉛汽油為例，每公升約調漲1.5元左右，合計汽、柴油各共吸收3.9元及3.7元。
