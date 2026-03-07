受美伊戰爭影響！中油提前宣布 周一凌晨起汽油調漲1.5元

經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。58歲陳女士已退休，平時熱愛跳舞與旅遊，近2年卻發現只要大笑、打噴嚏或提重物，就會漏尿，有時強烈尿意突然襲來，還沒走到廁所早已尿濕褲子，導致她再也不敢出門旅遊，連最熱衷的舞蹈班都只能忍痛取消。台灣尿失禁協會理事長蒙恩說，除手術修補外，尿失禁也可藉藥物治療，建議女性積極就醫。

2026-03-07 16:52