民歌之母陶曉清新書發表 「興沖沖」展現熟年姿態

中央社／ 台北7日電

有「民歌之母」美譽的資深廣播人陶曉清，今天在「台灣文學基地」舉行「興沖沖地活」新書發表會，現場並與舞蹈教室夥伴演出「手指雙人舞」，見證靈活身手與熟年姿態。

活動一開始，由歌手許景淳領唱生日快樂歌，為陶曉清的80歲生日暖壽；神祕嘉賓、雲門舞集創辦人林懷民特別現身，陶曉清的另一半作家亮軒及兒子馬世芳、馬世儀夫婦全家齊聚，現場擠滿上百位親朋好友及讀者。

陶曉清致詞表示，她在懷著馬世儀時，大著肚子在台北國父紀念館看雲門舞集演出，聽到林懷民在舞台上介紹美國「現代舞之母」瑪莎‧葛蘭姆（MarthaGraham），那是她第一次知道，一個女人老了以後可以如此優雅、從容、自信，「從那時候開始我就不怕老了」。

陶曉清提到，60歲那年參加「雲門熟年舞蹈教室」，開始跳舞至今20年，期間陪她歷經癌症化療過程，對她幫助非常大。陶曉清邀請與她同在舞蹈教室學習的台北市閱讀寫作協會創會理事長汪詠黛，兩人在台上僅以手指接觸演出，身體即興搖擺，多位來賓跟著上台加入共舞，場面溫馨感人。

馬世芳致詞表示，看著母親一路走來，他深刻體會到人終究會變老，也會慢慢失去一些過去輕易能做到的事情，但重要的是如何面對這些改變。他說，母親讓他明白，即使遭遇壓力、沮喪或困境，仍然可以選擇勇敢面對，並且持續帶著熱情生活，「今天現場聚集許多朋友與長輩，就是母親長年以來真誠待人、樂觀生活的最好證明」。

馬世芳表示，自己一直覺得「命很好」，像是在人生牌局中「抽到好牌」，成長過程中並未特別覺得母親與別人有什麼不同，直到上學後才發現，原來不是每個人的媽媽都會在家裡彈吉他、唱歌、播放大量唱片、關心國外音樂與文化，也不是每個母親都能在忙於工作與家庭之餘，仍然保持對世界的好奇與熱情。

與母親同為廣播人的馬世芳說，他從母親身上學到，做為一個好的訪問者，最重要的不是準備多少資料、問多厲害的問題，而是能否成為一個專注的聆聽者，「只要願意好好傾聽，就會慢慢得到他人的信任，也能更深入理解對方」。

