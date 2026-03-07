快訊

雲林水林2雞場爆H5N1禽流感 撲殺逾2萬隻、1場疑隱匿恐罰百萬元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，3月2日及3日屠宰來自水林鄉的兩批紅羽土雞時發現異常病徵，立即啟動回溯調查並採樣送驗，兩起案例均確診為H5N1亞型高病原性禽流感，今已完成撲殺作業。圖／雲林縣政府提供
雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，3月2日及3日屠宰來自水林鄉的兩批紅羽土雞時發現異常病徵，立即啟動回溯調查並採樣送驗，兩起案例均確診為H5N1亞型高病原性禽流感，今已完成撲殺作業。圖／雲林縣政府提供

雲林縣動植物防疫所近日接獲屏東縣屠宰場通報，3月2日及3日屠宰來自水林鄉的兩批紅羽土雞時發現異常病徵，立即啟動回溯調查並採樣送驗，兩起案例均確診為H5N1亞型高病原性禽流感，今已完成撲殺作業。防疫所指出，其中一場業者疑未通報疫情，若查證屬實，最高可處100萬元罰鍰。

防疫所表示，3月2日上午9時許接獲通報，屏東屠宰場屠宰來自水林某禽場的485隻紅羽土雞時，發現雞隻出現紅腳、脾臟腫大等異常病徵。同日上午10時，該禽場業者通報在清點雞隻時發現異常，但因與屠宰場通報時間存在落差，是否涉及隱匿疫情仍待進一步釐清。

隔日防疫所再接獲通報，另一批來自水林的土雞在屠宰後也出現異常病徵，該批共有5535隻雞進場屠宰，但禽場業者並未主動通報疫情。防疫所指出，若確定涉及隱匿疫情，依動物傳染病防治條例可處5萬元至100萬元罰鍰，且撲殺禽隻將不予補償。

防疫所證實，兩處確診禽場距離不遠，確診H5N1高病原性禽流感後已於今日完成撲殺，其中一場撲殺6419隻，另一場撲殺18535隻，合計逾2.4萬隻。案例場半徑3公里內共有68處禽場，為防止病毒擴散，已加強周邊公共環境消毒，並完成半徑1公里內禽場採樣監測。

防疫所也呼籲養禽業者提高警覺，務必落實禽場防鳥設施及門禁管制，人員、車輛與器具（含蛋箱與禽籠）進入禽場前須確實清潔消毒，並每日觀察禽隻健康狀況，如發現異常應立即通報防疫單位，以防疫情擴散。

防疫所也呼籲養禽業者務必提高警覺，持續落實禽場防鳥設施及門禁管制，人員、車輛與器具(含蛋箱與禽籠)進入禽場，務必完成清潔消毒，每日自主觀察禽隻健康狀況，倘發現異常，應立即通報（通報專線：0932-690674）。

