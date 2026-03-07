快訊

荷爾蒙治療增乳癌率？20年前研究嚇壞女性 美修改警語醫籲台灣跟進

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
2002年一項由女性健康倡議（WHI）發表的研究曾指出，停經婦女接受荷爾蒙治療約4.6年後，乳癌發生風險可能增加約26%，美國近日推翻。示意圖／Ingimage
2002年一項由女性健康促進計畫（WHI）發表的研究曾指出，停經婦女接受荷爾蒙治療約4.6年後，乳癌發生風險可能增加約26%，引發全球對更年期荷爾蒙治療的疑慮，許多女性寧可忍受不適也願不使用，但美國研究發現荷爾蒙治療並不會增加乳癌風險，並於去年11月修訂警語，專家指出，目前台灣未跟進修訂警語，呼籲跟上國際建議。

明天為3月8日婦女節，台灣更年期醫學會理事長賴宗炫表示，過去研究發現停經婦女接受荷爾蒙治療約4.6年後，乳癌發生風險可能增加約26%，導致許多女性不敢使用相關療法，寧可忍受熱潮紅、失眠、夜間盜汗等更年期症狀，導致台灣曾經使用率從三分之一女性，減少至僅百分之一女性在使用。

但隨著愈來愈多的研究，重新檢視WHI資料後發現，當年研究設計存在限制，例如研究對象平均年齡約63歲，已距離停經約10年以上才開始補充荷爾蒙，與臨床上觀察，女性平均約在50至59歲停經後，接受荷爾蒙治療的情況有所落差。

賴宗炫說，研究顯示60歲前使用更年期荷爾蒙治療，與未使用者相比，乳癌風險並未顯著增加；若在停經前後或停經後10年內使用，還可能對心血管帶來保護效果。此外，50歲前提早停經的女性補充荷爾蒙，也未見乳癌風險上升。

根據最新研究證據，美國已於去年11月調整更年期荷爾蒙治療相關標示，移除過去關於乳癌與心血管疾病風險的警語，並指出荷爾蒙治療可用於改善更年期症候群，包括熱潮紅、夜間盜汗、睡眠障礙等症狀，也可用於預防骨質流失及骨質疏鬆。

賴宗炫表示，更年期荷爾蒙治療另可改善停經後常見的陰道乾燥、反覆感染、尿路感染或漏尿等問題，對生活品質提升具有明顯幫助。特別是早發性停經女性，若未補充荷爾蒙，可能面臨骨質疏鬆、代謝症候群、心血管疾病等風險增加，因此補充荷爾蒙的益處通常大於風險。

賴宗炫提醒，一般建議在停經前後或停經10年內開始使用，且多以60歲以前為主要治療階段，若60歲後仍需使用，則應由專業醫師評估個別健康狀況。

此外，若患者有肝功能異常、未經診斷的陰道異常出血，或對藥物過敏等情況，則不適合使用荷爾蒙治療。

賴宗炫說，目前台灣荷爾蒙治療率逐漸回升，約落在15%至20%，但仍低於歐美約20%以上的使用比例，且台灣藥品標示仍沿用20年前的舊警語，與最新國際研究結果已有落差，呼籲食藥署應重新檢視相關警語與標示。

美國 心血管疾病 乳癌

