更年期治療荷爾蒙藥物警語過時 醫界籲接軌國際

更年期是女性生命中重要關卡，許多人會出現熱潮紅、盜汗、失眠等不適。台灣更年期醫學會呼籲，國內應接軌國際臨床實證，更新已沿用20年的荷爾蒙藥物警語，讓女性安心治療。

明天是婦女節，隨著台灣邁入超高齡化社會，更年期議題跟著浮上檯面。衛生福利部國民健康署曾指出，當女性荷爾蒙分泌逐漸減少，可能會產生熱潮紅、盜汗、陰道乾澀、骨骼痠痛、失眠及心情低落等情形。

荷爾蒙補充療法是應對更年期的方式之一，這類療法過去曾被廣泛使用；但2000年代初的一項里程碑式試驗指出，特定荷爾蒙補充療法配方存在風險，此類療法的處方與使用，自此在全球大幅下滑。

不過，美國食品暨藥物管理局（FDA）在去年11月宣布，將撤除許多用於緩解更年期症狀的荷爾蒙療法強烈安全警告，並表示相關風險被誇大。

台灣更年期醫學會理事長賴宗炫今天接受媒體電訪指出，該研究公布前，台灣約1/3的停經女性接受荷爾蒙治療，然而在研究發布後，使用率一度降至僅約1%。

賴宗炫表示，該研究受試者平均年齡約63歲，多數已停經超過10年才開始使用荷爾蒙，與臨床常見的治療族群約50至59歲女性不同；後續研究依年齡重新分析資料後發現，結果與最初解讀並不相同。

賴宗炫說明，目前研究顯示，60歲前使用荷爾蒙，並未增加乳癌風險，甚至可能對心血管健康帶來保護效果；但若在60歲後開始使用，相關風險才會逐漸上升。

此外，賴宗炫說，衛福部食品藥物管理署仍要求藥商在包裝標註20年前的警語，導致許多婦女、甚至基層醫師因過時資訊，對荷爾蒙治療產生恐懼、退縮，錯失改善生活品質的機會。醫學會將持續與食藥署溝通，期盼能早日撤除過時警語，讓國內更年期醫療環境與國際接軌，守護婦女健康。