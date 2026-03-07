明低溫恐剩10度…下周2波冷氣團接力來襲 整周冷暖反覆橫跳

快訊

中央社／ 台北7日電
氣象署表示，明（8）日白天東北季風稍減弱、氣溫稍回升，西半部低溫約14至16度，而9日及12日將接連有冷氣團南下，未來一周天氣為冷暖交替型態。聯合報系資料照 許正宏

天氣冷颼颼，氣象署說，明天白天東北季風稍減弱、氣溫稍回升，西半部低溫約14至16度，而9日及12日將接連有冷氣團南下，未來一週天氣為冷暖交替型態。

根據中央氣象署預報，今天受東北季風持續影響，感受偏涼，白天高溫北部及宜花為17至21度，其他地區則為24至28度，北台灣整天較為陰涼，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差較大。

中央氣象署預報員林定宜今天告訴中央社記者，明天白天東北季風稍減弱、氣溫也會稍回升，中南部日夜溫差大，預測西半部、東北部低溫約14至16度、花東約17至18度；高溫方面，北部、東北部及東部約19至23度，中南部與東南部約25至28度。

氣象署也發布低溫特報提醒，受輻射冷卻影響，明天清晨至上午金門局部地區有10度以下氣溫發生可能。

降雨方面，林定宜指出，明天迎風面地區基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北地區可能有零星短暫雨，其餘地區多為晴到多雲。

不過，雖然明天東北季風稍減弱，林定宜說，下週天氣將受兩波大陸冷氣團影響，呈現冷暖交替型態。

林定宜指出，第一波冷氣團預計9日南下、10日持續受影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚易冷；此外，10日華南雲系東移，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部地區也可能有零星降雨，「10日是水氣最多的一天」。

林定宜表示，11日減弱後、氣溫回升，但12日又有另一波冷氣團南下，大台北地區低溫約13至14度，沿海空曠地區可能更低，但主要下雨的區域為迎風面，包含基隆北海岸、東半部及恆春半島等，直至14日冷氣團再減弱。

