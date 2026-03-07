快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聽新聞
0:00 / 0:00

5旬婦患「社交癌」打噴嚏、大笑就漏尿 醫曝做「這運動」能改善

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。示意圖／ingimage 黃惠群
經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。示意圖／ingimage 黃惠群

經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。58歲陳女士已退休，平時熱愛跳舞與旅遊，近2年卻發現只要大笑、打噴嚏或提重物，就會漏尿，有時強烈尿意突然襲來，還沒走到廁所早已尿濕褲子，導致她再也不敢出門旅遊，連最熱衷的舞蹈班都只能忍痛取消。台灣尿失禁協會理事長蒙恩說，除手術修補外，尿失禁也可藉藥物治療，建議女性積極就醫。

蒙恩為三總行政副院長、泌尿外科主治醫師。他指出，前述陳女士病情為典型「混合型尿失禁」ㄝ也就是同時合併腹部壓力增加時容易漏尿的「應力性尿失禁」，與強烈尿意容易引發漏尿的「擊破行尿失禁」，女性在經歷懷孕、自然產以及更年期賀爾蒙缺乏後，骨盆底肌肉及韌帶會逐漸失去彈性與支撐力，導致不同類型漏尿情況變得容易發生。

輔仁大學醫學院院長廖俊厚指出，尿失禁常被稱為「社交癌」，但並非不可治癒的絕症，建議女性民眾平日透過凱格爾運動強化骨盆底肌預防，如已出現症狀，不論是應力性、急迫性或混合型尿失禁，臨床上均有解方，包括藥物控制、體外震波、高強度聚焦電磁椅、女性微創尿道中段懸吊手術等 ，可依病人實際需求選擇適合方案，「幫助找回乾爽自在的人生。」

「診間常看到許多女性長輩因為害羞，默默忍受陰道下墜感或反覆漏尿的不適。」蒙恩指出，針對骨盆腔器官脫垂，已有諸多為創治療選項，如機器手臂或單孔腹腔鏡骨盆懸吊術等，都能提供極佳的修補效果且大幅縮短恢復期，而尿失禁也可透過精準投藥，降低膀胱不正常收縮，減緩尿急症狀，並大幅減少口乾、便秘等副作用，提升長者用藥順從性，呼籲女性積極就醫。

明天3月8日為國際婦女節，為提升大眾對女性泌尿及骨盆底健康重視，台灣尿失禁學會今明2日舉辦「2026婦女健康論壇」，邀集國際學者，深入探討膀胱過動症藥物治療的臨床決策框架，專家學者分享如何將病患的臨床症狀、患者特徵以及不同藥物的藥理機轉進行整合。

女性

延伸閱讀

子宮肌瘤導致經血過多 恐增心血管負擔

台中44歲婦車禍送急診…意外揪出直腸長腫瘤 醫這1招保住直腸

發炎性腸道疾病 生活只剩「床與廁所」

相關新聞

「穿心颱」、「地表最強颱」別再亂用 氣象署修法擬嚴禁最高罰50萬

颱風來襲時常看到新聞媒體為逼真形容颱風狀況，將颱風描述為「穿心颱」、「斷腰颱」及「地表最強颱」等用語，但中央氣象署預告修正《氣象法》，未來媒體若引用氣象預報資訊須負查證義務，並避免使用誇大或渲染性用語，。若經限期要求改善仍未更正，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

我國24醫院使用⋯電波刀器械斷裂國外爆1人死亡 食藥署急撤許可證

超音波手術醫材傳出於手術過程中斷裂損壞，衛福部食藥署昨發布「“奧林柏斯”開放性手術用超音波電刀」醫材許可證回收警訊，並將其列為「消費紅綠燈」紅燈品項，提醒民眾留意。食藥署指出，國內共有24家醫院使用，曾有數件問題產品通報，未造成病人危害，國外曾有1名病患使用該醫材術後出血死亡案例，但未能證實與醫材有因果關係。

北市議員胃食道逆流釀腦部感染？ 醫曝「發生機率」籲晚餐別吃太飽

無黨籍台北市議員陳建銘春節期間未公開露面，引發外界擔憂，近期他出面自述胃食道逆流導致腦部感染，目前仍在治療與觀察中。不過，醫師指出，食道與腦部並不相通，胃食道逆流直接引發腦部感染機率低，較有可能情況為胃食道逆流引發吸入性肺炎，細菌經由血液引發腦部感染，相關情況需進一步釐清，民眾無需恐慌。

5旬婦患「社交癌」打噴嚏、大笑就漏尿 醫曝做「這運動」能改善

經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。58歲陳女士已退休，平時熱愛跳舞與旅遊，近2年卻發現只要大笑、打噴嚏或提重物，就會漏尿，有時強烈尿意突然襲來，還沒走到廁所早已尿濕褲子，導致她再也不敢出門旅遊，連最熱衷的舞蹈班都只能忍痛取消。台灣尿失禁協會理事長蒙恩說，除手術修補外，尿失禁也可藉藥物治療，建議女性積極就醫。

252巡道車修復 台糖80周年慶典現身蒜頭糖廠

台糖252巡道車經過數月修復，驚喜現身蒜頭糖廠。台糖今日舉辦台糖80周年台英共鳴交流慶典，邀請姐妹鐵道公司--英國威爾普蘭菲爾鐵道公司（W&LLR）共同見證「台英友好列車」啟動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。