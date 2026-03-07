聽新聞
252巡道車修復 台糖80周年慶典現身蒜頭糖廠
台糖252巡道車經過數月修復，驚喜現身蒜頭糖廠。台糖今日舉辦台糖80周年台英共鳴交流慶典，邀請姐妹鐵道公司--英國威爾普蘭菲爾鐵道公司（W&LLR）共同見證「台英友好列車」啟動。
台糖表示，本次活動兩大亮點之一為「台英友好列車揭牌及啟動」，台糖吳董事長與威爾普蘭菲爾鐵道公司主席Anne Wright攜手揭牌後，已由台糖技師團隊精心修復的252巡道車緩緩駛出，與德馬機車頭共同鳴笛，沿著蒜頭糖廠鐵道徐徐前行，吸引現場民眾爭相拍照留念，掀起活動高潮。
另一活動亮點為「藍皮復古餐車特展」，車廂內以台英姊妹鐵道歷年交流為策展主軸，融合攝影展及台英鐵道特色布置，並規劃台英風味下午茶，透過視覺與味覺感受台英文化魅力，行銷推廣台糖五分車園區觀光。
台糖董事長吳明昌表示，台糖與威爾普蘭菲爾鐵道公司的友誼逾20年，並持續深化鐵道保存、文化展示及觀光推廣等面向之交流與合作。雙方緣分始於2005年，當時該公司收購台糖175機車頭於英國動態保存；2018年英國蒸汽火車Dougal應邀來台展出，雙方簽署合作備忘錄締結姊妹鐵道。糖鐵不只是運輸工具，更是連結糖業歷史文化與國際友誼的重要紐帶。
