252巡道車修復 台糖80周年慶典現身蒜頭糖廠

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
在今日台糖80周年台英共鳴交流慶典上，252巡道車現身。圖／台糖提供
在今日台糖80周年台英共鳴交流慶典上，252巡道車現身。圖／台糖提供

台糖252巡道車經過數月修復，驚喜現身蒜頭糖廠。台糖今日舉辦台糖80周年台英共鳴交流慶典，邀請姐妹鐵道公司--英國威爾普蘭菲爾鐵道公司（W&LLR）共同見證「台英友好列車」啟動。

台糖表示，本次活動兩大亮點之一為「台英友好列車揭牌及啟動」，台糖吳董事長與威爾普蘭菲爾鐵道公司主席Anne Wright攜手揭牌後，已由台糖技師團隊精心修復的252巡道車緩緩駛出，與德馬機車頭共同鳴笛，沿著蒜頭糖廠鐵道徐徐前行，吸引現場民眾爭相拍照留念，掀起活動高潮。

另一活動亮點為「藍皮復古餐車特展」，車廂內以台英姊妹鐵道歷年交流為策展主軸，融合攝影展及台英鐵道特色布置，並規劃台英風味下午茶，透過視覺與味覺感受台英文化魅力，行銷推廣台糖五分車園區觀光。

台糖董事長吳明昌表示，台糖與威爾普蘭菲爾鐵道公司的友誼逾20年，並持續深化鐵道保存、文化展示及觀光推廣等面向之交流與合作。雙方緣分始於2005年，當時該公司收購台糖175機車頭於英國動態保存；2018年英國蒸汽火車Dougal應邀來台展出，雙方簽署合作備忘錄締結姊妹鐵道。糖鐵不只是運輸工具，更是連結糖業歷史文化與國際友誼的重要紐帶。

藍皮復古餐車特展。圖／台糖提供
藍皮復古餐車特展。圖／台糖提供

英國 鐵道 台糖

相關新聞

「穿心颱」、「地表最強颱」別再亂用 氣象署修法擬嚴禁最高罰50萬

颱風來襲時常看到新聞媒體為逼真形容颱風狀況，將颱風描述為「穿心颱」、「斷腰颱」及「地表最強颱」等用語，但中央氣象署預告修正《氣象法》，未來媒體若引用氣象預報資訊須負查證義務，並避免使用誇大或渲染性用語，。若經限期要求改善仍未更正，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

我國24醫院使用⋯電波刀器械斷裂國外爆1人死亡 食藥署急撤許可證

超音波手術醫材傳出於手術過程中斷裂損壞，衛福部食藥署昨發布「“奧林柏斯”開放性手術用超音波電刀」醫材許可證回收警訊，並將其列為「消費紅綠燈」紅燈品項，提醒民眾留意。食藥署指出，國內共有24家醫院使用，曾有數件問題產品通報，未造成病人危害，國外曾有1名病患使用該醫材術後出血死亡案例，但未能證實與醫材有因果關係。

北市議員胃食道逆流釀腦部感染？ 醫曝「發生機率」籲晚餐別吃太飽

無黨籍台北市議員陳建銘春節期間未公開露面，引發外界擔憂，近期他出面自述胃食道逆流導致腦部感染，目前仍在治療與觀察中。不過，醫師指出，食道與腦部並不相通，胃食道逆流直接引發腦部感染機率低，較有可能情況為胃食道逆流引發吸入性肺炎，細菌經由血液引發腦部感染，相關情況需進一步釐清，民眾無需恐慌。

5旬婦患「社交癌」打噴嚏、大笑就漏尿 醫曝做「這運動」能改善

經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。58歲陳女士已退休，平時熱愛跳舞與旅遊，近2年卻發現只要大笑、打噴嚏或提重物，就會漏尿，有時強烈尿意突然襲來，還沒走到廁所早已尿濕褲子，導致她再也不敢出門旅遊，連最熱衷的舞蹈班都只能忍痛取消。台灣尿失禁協會理事長蒙恩說，除手術修補外，尿失禁也可藉藥物治療，建議女性積極就醫。

