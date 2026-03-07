快訊

烽火延燒多日…川普發文要求「無條件投降」 伊朗總統反嗆絕不

出動逾80架戰機！以軍空襲伊朗 德黑蘭機場傳發生爆炸、飛機起火

卓榮泰現身東京應援經典賽 閣揆赴日擦邊球政院低調回應4字

聽新聞
0:00 / 0:00

外銷專用新藥查驗登記處理時間縮短 專家：助藥商發展海外市場是好事

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
食藥署公告修正「食藥署申請案件處理期限表」，該期限表主要規範各項藥品查驗登記處理時間上限，本次修正共修正13項目，新增3項目。聯合報系資料照
食藥署公告修正「食藥署申請案件處理期限表」，該期限表主要規範各項藥品查驗登記處理時間上限，本次修正共修正13項目，新增3項目。聯合報系資料照

衛福部食藥署近期公告修正「申請案件處理期限表」，其中將外銷專用新藥查驗登記申請處理時間，由現行90日縮短至30日。食藥署指出，修正原因是考量外銷專用學名藥查驗登記為30天，盼規範上能夠對齊處理。基層藥師協會理事長沈采穎分析，縮短外銷新藥查驗登記申請時間，幫助藥商發展海外市場，在現行健保給付藥價受限情況下並非壞事。

食藥署公告修正「食藥署申請案件處理期限表」，該期限表主要規範各項藥品查驗登記處理時間上限，本次修正共修正13項目，新增3項目。食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說，新增項目包括原料藥主檔案展延一般案件、原料藥主檔案展延複雜案件，及藥品樣品（贈品）申請複雜案件，這些項目過去並未獨立而出，而是分屬其他類別，本次藉由新增讓規範更明確。

劉佳萍指出，「食藥署申請案件處理期限表」上次修正為112年，本次修正原因是為因應實務審查需求及相關法令調整，新增項目多為補充法源依據等細節，而非調整審查時間，例如「藥品廣告及組織細胞招募廣告申請及展延申請」案件，原稱為「藥品廣告申請及展延申請」，依今年1月份上路的「再生醫療製劑條例」規定，納入組織細胞招募廣告申請項目，故修正項目名稱及補充法源依據。

調整處理時間長短的項目之一為「外銷專用新藥查驗登記申請」，由現行90日調整為30日。劉佳萍說，修正後案件處理流程及方式不變，縮短處理時間是考量外銷專用原料藥、學名藥製劑查驗登記申請案現行處理時間為30日，為同步外銷專用藥品申請案件處理時間而做出處理天數調整。

對此，沈采穎指出，查驗登記案件處理時間縮短，對藥商而言是好事，不過也須考量審查流程是否與國外審查機制接軌、外銷國家是否認可我國查驗登記處理流程，才不會導致廠商外銷時「被國外打槍」，在現行健保給付情況下，生產健保給付藥品對廠商而言「很難做」，她對廠商發展外銷市場樂見其成，至少可讓藥商有管道獲取利潤，才能持續為國內供藥努力。

沈采穎 藥品 健保給付

延伸閱讀

藥價調整省下健保費拿來支持藥界？ 病團憂心：應用於提升新藥可近性

藥價調整暫緩3年 前健保署長喊早該廢除：強化學名藥療效管控

3年內不進行藥價調查 台大教授：恐讓新藥難引進、稀釋醫護點值

賴總統提暫停藥價調查 健保署：朝「依法不調降」研議、強化藥品韌性

相關新聞

「穿心颱」、「地表最強颱」別再亂用 氣象署修法擬嚴禁最高罰50萬

颱風來襲時常看到新聞媒體為逼真形容颱風狀況，將颱風描述為「穿心颱」、「斷腰颱」及「地表最強颱」等用語，但中央氣象署預告修正《氣象法》，未來媒體若引用氣象預報資訊須負查證義務，並避免使用誇大或渲染性用語，。若經限期要求改善仍未更正，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

我國24醫院使用⋯電波刀器械斷裂國外爆1人死亡 食藥署急撤許可證

超音波手術醫材傳出於手術過程中斷裂損壞，衛福部食藥署昨發布「“奧林柏斯”開放性手術用超音波電刀」醫材許可證回收警訊，並將其列為「消費紅綠燈」紅燈品項，提醒民眾留意。食藥署指出，國內共有24家醫院使用，曾有數件問題產品通報，未造成病人危害，國外曾有1名病患使用該醫材術後出血死亡案例，但未能證實與醫材有因果關係。

北市議員胃食道逆流釀腦部感染？ 醫曝「發生機率」籲晚餐別吃太飽

無黨籍台北市議員陳建銘春節期間未公開露面，引發外界擔憂，近期他出面自述胃食道逆流導致腦部感染，目前仍在治療與觀察中。不過，醫師指出，食道與腦部並不相通，胃食道逆流直接引發腦部感染機率低，較有可能情況為胃食道逆流引發吸入性肺炎，細菌經由血液引發腦部感染，相關情況需進一步釐清，民眾無需恐慌。

5旬婦患「社交癌」打噴嚏、大笑就漏尿 醫曝做「這運動」能改善

經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。58歲陳女士已退休，平時熱愛跳舞與旅遊，近2年卻發現只要大笑、打噴嚏或提重物，就會漏尿，有時強烈尿意突然襲來，還沒走到廁所早已尿濕褲子，導致她再也不敢出門旅遊，連最熱衷的舞蹈班都只能忍痛取消。台灣尿失禁協會理事長蒙恩說，除手術修補外，尿失禁也可藉藥物治療，建議女性積極就醫。

252巡道車修復 台糖80周年慶典現身蒜頭糖廠

台糖252巡道車經過數月修復，驚喜現身蒜頭糖廠。台糖今日舉辦台糖80周年台英共鳴交流慶典，邀請姐妹鐵道公司--英國威爾普蘭菲爾鐵道公司（W&LLR）共同見證「台英友好列車」啟動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。