政府欲拿藥價差支持本土藥廠 藥師籲配套：確保一定比率「藥留台灣」

政府宣布將暫停藥價調查3年，且未來藥價調整收回的價差，年約30億額度，不再回流健保，而是用於支持國內藥廠發展。基層藥師協會理事長沈采穎說，藥價調查主要目的為砍藥價，政府一邊砍藥廠藥價，不如乾脆針對須保障項目別砍藥價，此外，應訂出配套，確保接受補助的台灣藥商，一定比率藥物留在台灣，否則恐發生疫情期間，清冠一號國內缺貨，民眾卻可從國外購回的窘境。

沈采穎表示，過去藥價調查多僅針對實際販售價格比健保便宜的藥品，並據以調降健保給付價，政府卻不去看為何有些藥品實際售價比健保價還高，並針對這類藥品調高健保給付價，廠商申請調高健保給付價，需經過諸多流程、準備不少資料，導致許多藥商不願申請，最終乾脆停止生產，導致藥品出現斷缺現象。

藥品不只受供應鏈影響短缺，也恐與藥廠佈局有關。沈采穎表示，近期國內大藥廠「永信」多項藥品陸續停產，包括治療焦慮的「悠然錠」、緩解發炎的「非炎鉀」等藥品，市面上已完全沒貨，研判藥商停產這類常用、健保給付藥品，與企業營運政策調整有關，可能由經營國內市場，轉向外銷導向，盼爭取更多利潤，「不過，基層不了解實情，政府應設法釐清。」

沈采穎指出，政府喊出將藥價調查省下經費用於支持國內藥廠的同時，應設定配套，明訂受政府資源挹注藥商，產製藥品一定比率「藥留台灣」，才能在鼓勵藥商製造過專利期學名藥的同時，保障國內病人用藥權益，否則恐出現類似新冠疫情期間，明明是本土藥商研發生產，如清冠一號卻出現國內缺藥，民眾從國外買回的情況。

隨藥品製造成本提升，沈采穎建議，政府應鼓勵藥廠赴新南向國家設廠，以降低製藥成本，但新南向政策推動時，並未將製藥產業納入在內，「不過，現在啟動仍不晚，否則十年後我國還是在喊缺藥、還是沒有原料」，原料藥掌控於中國、印度情況，有望透過經濟部等主管機關，鼓勵藥廠至東南亞設廠解決。

此外，衛福部指出，將在2027年設置第二家管制藥品工廠。對此，沈采穎強調，藥品韌性應全盤考量，除管制藥品廠外，政府也應組成「生理食鹽水國家隊」，否則目前我國逾8成輸液仰賴單一廠商生產，如廠商遇到問題，就會發生前幾年的「輸液荒」，由政府設置一家輸液製造廠，且選在軍營周遭設置，如欲戰事可有軍隊保護，有助提升輸液供應韌性。