河床《之間》又奪國際五項大獎 榮獲「最佳體驗」最高肯定

聯合報／ 記者何定照／即時報導
河床劇團《之間》於國際沉浸式體驗媒體 XRMust 主辦的第六屆 XRMust Awards 中，一舉奪五項大獎。圖／陳又維攝影
河床劇團《之間》於國際沉浸式體驗媒體 XRMust 主辦的第六屆 XRMust Awards 中，一舉奪五項大獎。圖／陳又維攝影

由河床劇團攜手加拿大 PHI Studio 與希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作的 XR 沉浸式劇場作品《之間》，於國際沉浸式體驗媒體 XRMust 主辦之第六屆 XRMust Awards 中，一舉奪五項大獎，包括「最佳體驗」、「最佳敘事」、「最佳空間設計與創意」、「最佳互動及表演」以及「最佳聲音設計」，成為本屆得獎數最多作品，頒獎典禮4月10日於法國巴黎舉行。

XRMust 為歐洲具指標性的沉浸式內容觀察與評論媒體，長期關注 XR、VR、沉浸式影像與場域型體驗的創作趨勢，並透過專業評論、產業分析與年度獎項評選，成為歐洲乃至全球沉浸式產業的重要參考平台。年度 XRMust Awards 邀請全球 XR 創作者、策展人、製作人與產業工作者參與評選與投票，反映第一線專業社群對作品品質與創作企圖的共同評價，河床之前獲六項提名。

XRMust 官方指出，在歷屆評選中，即便社群投票多集中於少數優秀作品，但單一作品於六項提名中奪下五項獎項仍屬首見，充分顯示《之間》在多個創作面向上皆獲得高度一致的專業肯定。

導演郭文泰（Craig Quintero）於獲獎後表示：「這次的肯定對我們而言是非常大的鼓勵，所有成果都屬於整個跨國團隊，大家共同實現了融合劇場語彙與沉浸式科技的創作願景。2025 年，我們有機會在國家兩廳院、臺中國家歌劇院、威尼斯影展以及臺南市美術館與不同觀眾相遇，每一次展演都讓作品持續優化與演進，因此這份榮耀也屬於所有支持並喜愛《之間》的觀眾。」

《之間》結合了沉浸式劇場、VR、AR、動態擷取、3D 動畫與 AI 演算等多元技術，建構出跨越實體與虛擬邊界的混合實境劇場體驗，讓觀眾以身體進入敘事結構之中，重新思考複製技術、生命延續與人類存在之間的界線。

目前《之間》正積極推動新一波國際巡演計畫，從2月18日至3月29日在加拿大蒙特婁新媒體藝術中心PHI Center進行為期一個半月的演出，並持續與美國、法國、葡萄牙、韓國等地洽談後續巡演行程。

河床劇團亦特別感謝文化內容策進院（TAICCA）國際合資合製計畫的支持，以及國家兩廳院、台中國家歌劇院、台灣當代文化實驗場（C-LAB）、洪建全基金會及台南市美術館等單位於創作與展演階段的協力推動，使台灣團隊得以持續在國際舞台上拓展創作能見度。

