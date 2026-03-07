快訊

食藥署發警訊！2款超音波電刀異常釀1死急回收 24家醫院受影響

中央社／ 台北7日電
食藥署最新公布，2款開放性手術用超音波電刀，在使用時竟發生探針斷裂等情形，並造成國外1名患者死亡，要求4月6日回收2款、4個型號，國內共24家醫院受影響。聯合報系資料照
醫材亮紅燈，食藥署最新公布，2款開放性手術用超音波電刀，在使用時竟發生探針斷裂等情形，並造成國外1名患者死亡，要求4月6日回收2款、4個型號，國內共24家醫院受影響。

衛生福利部食品藥物管理署昨天發布一項消費紅綠燈「紅燈」警訊，元利儀器股份有限公司輸入的「“奧林柏斯”開放性手術用超音波電刀」、「“奧林柏斯”外科手術系統組」，原廠接獲客訴，發生探針尖端損壞或斷裂，以及組織墊損壞或自器械脫落情形。目前已有多起患者嚴重受傷的案例，國外並有一例死亡病例。

這款產品係搭配超音波主機使用，可於外科或內視鏡手術中，以具有夾取功能的尖端切割、固化、閉合組織與血管。

食藥署醫療器材及化粧品組副組長陳映樺今天告訴媒體，國內有數件產品問題通報，於更換新品後皆順利完成手術，未對病人造成危害。至於警訊所述1件死亡案例，係國外病患術後出血後死亡，尚未被證實與產品有直接因果關係。

陳映樺說，原廠評估，此問題可能在使用者未遵循說明書所述方式使用時發生，但為避免繼續發生類似問題，原廠開發了新版本產品，同時請使用單位立即停止使用可能發生類似問題的相關產品。

經查，國內受影響醫院共24家。陳映樺表示，輸入業者元利儀器已陸續通知受影響客戶並回收受影響產品共4個型號，預計於今年4月6日前完成回收作業。

食藥署 超音波

相關新聞

「穿心颱」、「地表最強颱」別再亂用 氣象署修法擬嚴禁最高罰50萬

颱風來襲時常看到新聞媒體為逼真形容颱風狀況，將颱風描述為「穿心颱」、「斷腰颱」及「地表最強颱」等用語，但中央氣象署預告修正《氣象法》，未來媒體若引用氣象預報資訊須負查證義務，並避免使用誇大或渲染性用語，。若經限期要求改善仍未更正，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

我國24醫院使用⋯電波刀器械斷裂國外爆1人死亡 食藥署急撤許可證

超音波手術醫材傳出於手術過程中斷裂損壞，衛福部食藥署昨發布「“奧林柏斯”開放性手術用超音波電刀」醫材許可證回收警訊，並將其列為「消費紅綠燈」紅燈品項，提醒民眾留意。食藥署指出，國內共有24家醫院使用，曾有數件問題產品通報，未造成病人危害，國外曾有1名病患使用該醫材術後出血死亡案例，但未能證實與醫材有因果關係。

北市議員胃食道逆流釀腦部感染？ 醫曝「發生機率」籲晚餐別吃太飽

無黨籍台北市議員陳建銘春節期間未公開露面，引發外界擔憂，近期他出面自述胃食道逆流導致腦部感染，目前仍在治療與觀察中。不過，醫師指出，食道與腦部並不相通，胃食道逆流直接引發腦部感染機率低，較有可能情況為胃食道逆流引發吸入性肺炎，細菌經由血液引發腦部感染，相關情況需進一步釐清，民眾無需恐慌。

5旬婦患「社交癌」打噴嚏、大笑就漏尿 醫曝做「這運動」能改善

經歷懷孕、自然產或更年期荷爾蒙缺乏的女性，不少人長期受尿失禁所苦。58歲陳女士已退休，平時熱愛跳舞與旅遊，近2年卻發現只要大笑、打噴嚏或提重物，就會漏尿，有時強烈尿意突然襲來，還沒走到廁所早已尿濕褲子，導致她再也不敢出門旅遊，連最熱衷的舞蹈班都只能忍痛取消。台灣尿失禁協會理事長蒙恩說，除手術修補外，尿失禁也可藉藥物治療，建議女性積極就醫。

252巡道車修復 台糖80周年慶典現身蒜頭糖廠

台糖252巡道車經過數月修復，驚喜現身蒜頭糖廠。台糖今日舉辦台糖80周年台英共鳴交流慶典，邀請姐妹鐵道公司--英國威爾普蘭菲爾鐵道公司（W&LLR）共同見證「台英友好列車」啟動。

