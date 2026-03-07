快訊

《仁醫》、《醫龍》醫療劇變音樂 ABO Fusion醫院公益巡演

聯合報／ 記者何定照／即時報導
ABO Fusion弦樂四重奏4月16日年度音樂會將以「白袍弦律」為題，在國家兩廳院演奏廳舉行。圖／ABO Fusion提供
ABO Fusion弦樂四重奏4月16日年度音樂會將以「白袍弦律」為題，在國家兩廳院演奏廳舉行。圖／ABO Fusion提供

ABO Fusion弦樂四重奏推出「ABO Fusion 醫院公益巡演」，希望把專業弦樂演出帶入醫療第一線，讓音樂成為醫院空間中的溫柔陪伴。計畫結合醫院巡演與公益票券捐贈，讓贊助行動同時支持現場演出與公益票券捐贈，發揮「一筆贊助，雙重影響力」。

ABO Fusion弦樂四奏由四位接受完整古典音樂訓練、並長期活躍於跨界舞台的音樂家組成，憑藉深厚的專業基礎與跨域經驗，樂團持續探索音樂在當代社會中的多重角色與可能。

新計畫贊助款項主要用於醫院公益巡演的執行成本，包括專屬編曲、行政、演出費與硬體等。也將把其中固定比例轉化為4月16日年度音樂會門票，希望為兩⼤癌症基⾦會病友與家屬提供共60張公益席次，正積極尋求企業認購支持，希望透過社會力量共同完成此關懷承諾。

4月16日年度音樂會將以「白袍弦律」為題，在國家兩廳院演奏廳舉行。音樂會除演出經典古典作品，也將呈現橫跨日本、台灣與美國的經典醫療劇《仁醫》、《醫龍》等配樂。

樂團指出，醫療劇長期是全球影視文化中最具共鳴的類型之一，觸及生命、死亡、抉擇與倫理等人類共同的核心經驗，「白袍弦律」將這些熟悉的旋律帶入音樂廳，以弦樂四重奏溫潤細膩的音色重新詮釋。

樂團說，如何在不干擾醫療流程的前提下，為醫院空間注入陪伴與安定力量，是ABO Fusion長期關注的課題。而因ABO Fusion有成員具備第一線救護與特搜義消背景，曾與醫護人員並肩面對緊急救援現場，這些經驗讓團員深知醫療現場的壓力與脆弱，也更理解音樂所能帶來的撫慰力量。

ABO Fusion公益巡演因此將另以小型、近距離的弦樂四奏形式，走進醫院大廳、候診空間或病房外公共區域，進行30至40分鐘的陪伴演出。透過不張揚的音樂，陪伴病患、家屬與醫護人員。期望透過公益巡演，讓醫院不只是治療身體的場所，也成為滋養心靈、傳遞希望的空間。

公益巡演預計於2026年4月上旬展開，目前已確認4月9日中午於台大醫院演出，其餘場次將依合作醫院需求陸續安排，也盼各界贊助支持。

