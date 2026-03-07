快訊

「穿心颱」、「地表最強颱」別再亂用 氣象署修法擬嚴禁最高罰50萬

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
颱風示意圖。圖／AI生成

颱風來襲時常看到新聞媒體為逼真形容颱風狀況，將颱風描述為「穿心颱」、「斷腰颱」及「地表最強颱」等用語，但中央氣象署預告修正《氣象法》，未來媒體若引用氣象預報資訊須負查證義務，並避免使用誇大或渲染性用語。若經限期要求改善仍未更正，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

氣象署指出，近年不少新聞報導會引用外國氣象機構，或是取得氣象署核發預報業務許可的機關（構）、學校、法人、團體或個人發布的預報內容。為避免資訊混淆並確保民眾接收正確天氣資訊，此次修法明定，媒體若引用氣象署發布的預報、警報或氣象報告，須據實報導，並清楚標示來源、發布時間，以及發布機關或發布者全名。

至於引用非氣象署發布的氣象資訊，媒體則須負查證責任，並避免使用誇大性或渲染性的描述。草案中特別以颱風報導為例，指出像是「三颱鼎立」、「史上最強颱風」、「穿心颱」、「虛胖颱風」、「暴頭颱」、「斷腰颱」及「地表最強颱」等用語，均屬應避免的誇大說法。

修正草案規定，若違反相關規定，中央氣象署可先要求限期停止或更正報導內容，或採取必要改善措施；若屆期仍未改善，將可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

除了媒體報導規範，此次修法也因應氣候變遷帶來的極端天氣現象，調整災害性天氣定義。過去災害性天氣包括低溫、強風、濃霧、大雨、豪雨與冰雹等，但近年極端高溫事件頻繁出現，草案因此新增「高溫」為災害性天氣項目，未來可依法發布高溫特報，各機關與地方政府也可據此研議因應措施，例如「高溫假」等。

此外，考量近年部分「熱帶性低氣壓」也曾造成重大災害，修法草案也將熱帶性低氣壓納入災害天氣範圍，以利相關預警及防災作業。

此次修法也新增部分氣象相關用詞定義。過去氣象法主要區分地震、氣象及海象三類觀測與預報項目，未來將新增「太空天氣」概念，指的是太空環境狀態與地球之間的相互影響，例如太陽磁暴可能影響地球電離層、衛星通訊或全球定位系統（GPS）等現象。

另外，參考日本《氣象業務法》與韓國《氣象法》的制度，此次修正草案也新增「氣象現象證明」制度。未來民眾或企業若因保險理賠、工程契約或訴訟等需要，可向中央氣象署申請氣象現象資料或證明文件。氣象署表示，隨著氣候變遷影響加劇，與天氣相關的保險與災害糾紛可能增加，因此建立正式證明機制，有助於提供客觀依據。

氣象署長呂國臣說明，過往曾有不少法院訴訟跟天氣有關係，例如車禍事件疑似因天氣不佳造成視線不良等，法院曾向氣象署調閱特定地區、時段的氣象資料來協助判決，也會有民間氣象公司向氣象署調閱資料來輔助他們營運判斷等，修法後就是氣象署未來提供的資料會有一定的格式、核章等，讓資料內容更具公信力。

氣象署表示，《氣象法》修正草案目前已對外預告，意見徵詢至3月16日截止，若未接獲重大修正意見，後續將送行政院核定，再提送立法院審議。

颱風 修法 氣象署

