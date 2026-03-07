快訊

男中音特菲爾攜指揮家梵志登 透過歌聲展現人性

中央社／ 台北7日電

睽違22年，國際級男中音特菲爾再度抵台，即將為台灣國際藝術節揭開序幕，特菲爾表示，這次的音樂會主題是「諸神與魔鬼」，「但我不是神也不是魔，而是透過歌聲展現人性與戲劇張力。」

2026 TIFA台灣國際藝術節的首場演出，由布萊恩‧特菲爾（Sir Bryn Terfel）與梵志登（Jaap vanZweden）指揮長榮交響樂團帶來「諸神與魔鬼」音樂會。特菲爾表示，這場音樂會曲目大都是他熱愛的歌劇舞台角色，收尾則將演唱他家鄉威爾斯的民謠，「期待樂迷回家路上仍能迴盪這些優美旋律。」

梵志登表示，特菲爾是他一直很想合作的聲樂家，「我也想過即使是合作幾首曲子也好，很榮幸這次在台灣國際藝術節終於美夢成真。」他表示，「有人說天堂的路，可能比天堂本身更美麗，這段話用來形容與長榮交響樂團跟特菲爾即將到來的彩排與演出，非常貼切。」

來自英國威爾斯，特菲爾以渾厚嗓音和藝術造詣感動全球無數樂迷。他自歐洲各大聲樂賽事崛起，隨即征服世界歌劇殿堂，尤以華格納歌劇廣獲好評。已過60歲生日，他將重心逐漸放回故鄉與家庭，不但將威爾斯民謠帶上舞台，也擔任威爾斯電視選秀節目評審，要給青年世代更多嶄露頭角的機會。

這次訪台，特菲爾從華格納（R. Wagner）「女武神」的眾神之王沃坦唱到古諾（C. Gounod）「浮士德」的魔鬼梅菲斯特，特菲爾分享「沃坦的告別與神火之聲」這段告別獨唱是他認為歌劇史上令人動容的場景之一。特菲爾表示他熱愛台上扮演這些角色，「這場演出不僅僅關於神性，也將展現更多人性與戲劇性。」

特菲爾表示，很多歌劇中神祇或鬼魂都會寫給男中音這個音域，「當然每個人都可以買樂譜來學習，但這個音域有一種權威感，我會盡量讓觀眾能感受角色的戲劇性，也能展現更多角色的人性。」

張榮發基金會執行長鍾德美表示，很高興可以跟國家兩廳院展開三年合作，「梵志登與特菲爾都是當今詮釋華格納音樂的重量級音樂家，台灣樂迷真的很有福氣。」國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，特菲爾的歌聲剛中帶柔，柔中帶剛，再加上梵志登與長榮交響樂團，「可以說是TIFA開幕最好的安排。」

2026TIFA 男中音布萊恩．特菲爾 ✕ 梵志登 ✕ESO「諸神與魔鬼」音樂會將於3月8日演出，地點在台北國家音樂廳。

