國際婦女節前先上一課 注意「恐怖情人」有這些徵兆與警訊

明天就是3月8日國際婦女節，據衛福部保護司統計資料，113年全國親密關係暴力案件通報人數為6萬件以上，且有攀升趨勢，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心呼籲，社會大眾重視婦女人身安全與親密關係暴力防治議題，提升對「恐怖情人」警訊的辨識能力，並在關係發展過程中建立尊重、信任與清楚界線。

新北市家防中心主任許芝綺指出，隨著網路與社群媒體交友盛行，許多感情關係發展快速，若未審慎觀察對方的價值觀與情緒管理方式，往往容易在不知不覺中陷入不健康的關係。

許芝綺說，「恐怖情人」在交往初期往往表現溫柔體貼，但隨著關係加深，可能逐漸出現過度查勤、掌控行蹤、要求交付手機或社群帳號密碼、情緒起伏劇烈、言語羞辱，甚至以自傷或散布隱私相威脅等行為。

有些人也會刻意孤立伴侶，切斷其親友支持系統，使被害人逐漸依賴對方而難以求助。若對方習慣將衝突歸咎他人、拒絕反省，也可能是暴力關係的警訊。

針對高風險伴侶關係，家防中心提醒，若考慮分手，過程更應以「安全」為優先，落實「三要三不」原則。「三要」包括要主動尋求親友或專業單位支持與陪伴，避免獨自承擔壓力，另要循序漸進拉開距離，降低衝突強度，以及要保留威脅或騷擾的相關證據，以利後續求助或法律保障。

「三不」則是不在密閉或無人協助的場所單獨談分手、不以刺激或羞辱性語言激化對方情緒，也不因一時心軟復合而再度陷入暴力循環。

新北市家防中心表示，國際婦女節不僅象徵對婦女權益的重視，也提醒社會共同打造無暴力、零容忍的生活環境，讓每一段關係都能在平等與尊重中發展，遭遇親密關係暴力並非個人問題，勇於求助是保護自己的重要一步，若感到恐懼或生命安全受威脅，可撥打113保護專線或110報警求助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線