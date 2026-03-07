快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

國際婦女節前先上一課 注意「恐怖情人」有這些徵兆與警訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
據衛福部保護司統計資料，113年全國親密關係暴力案件通報人數為6萬件以上，且有攀升趨勢。圖／新北市社會局提供
據衛福部保護司統計資料，113年全國親密關係暴力案件通報人數為6萬件以上，且有攀升趨勢。圖／新北市社會局提供

明天就是3月8日國際婦女節，據衛福部保護司統計資料，113年全國親密關係暴力案件通報人數為6萬件以上，且有攀升趨勢，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心呼籲，社會大眾重視婦女人身安全與親密關係暴力防治議題，提升對「恐怖情人」警訊的辨識能力，並在關係發展過程中建立尊重、信任與清楚界線。

新北市家防中心主任許芝綺指出，隨著網路與社群媒體交友盛行，許多感情關係發展快速，若未審慎觀察對方的價值觀與情緒管理方式，往往容易在不知不覺中陷入不健康的關係。

許芝綺說，「恐怖情人」在交往初期往往表現溫柔體貼，但隨著關係加深，可能逐漸出現過度查勤、掌控行蹤、要求交付手機或社群帳號密碼、情緒起伏劇烈、言語羞辱，甚至以自傷或散布隱私相威脅等行為。

有些人也會刻意孤立伴侶，切斷其親友支持系統，使被害人逐漸依賴對方而難以求助。若對方習慣將衝突歸咎他人、拒絕反省，也可能是暴力關係的警訊。

針對高風險伴侶關係，家防中心提醒，若考慮分手，過程更應以「安全」為優先，落實「三要三不」原則。「三要」包括要主動尋求親友或專業單位支持與陪伴，避免獨自承擔壓力，另要循序漸進拉開距離，降低衝突強度，以及要保留威脅或騷擾的相關證據，以利後續求助或法律保障。

「三不」則是不在密閉或無人協助的場所單獨談分手、不以刺激或羞辱性語言激化對方情緒，也不因一時心軟復合而再度陷入暴力循環。

新北市家防中心表示，國際婦女節不僅象徵對婦女權益的重視，也提醒社會共同打造無暴力、零容忍的生活環境，讓每一段關係都能在平等與尊重中發展，遭遇親密關係暴力並非個人問題，勇於求助是保護自己的重要一步，若感到恐懼或生命安全受威脅，可撥打113保護專線或110報警求助。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

伴侶關係 社群媒體 親密關係 婦女節

延伸閱讀

開黃腔、羞辱身材…言語騷擾案件上升 統計揭近6成發生在公共場所

麥當勞少女遭主管性侵案 檢2次不起訴...家屬將提再議「始終未放棄」

當你開始不再相信自己：那些讓人慢慢失去現實感的關係控制

健康名人堂／確保醫療暴力零容忍 防治成果納入醫院評鑑

相關新聞

「穿心颱」、「地表最強颱」別再亂用 氣象署修法擬嚴禁最高罰50萬

颱風來襲時常看到新聞媒體為逼真形容颱風狀況，將颱風描述為「穿心颱」、「斷腰颱」及「地表最強颱」等用語，但中央氣象署預告修正《氣象法》，未來媒體若引用氣象預報資訊須負查證義務，並避免使用誇大或渲染性用語，。若經限期要求改善仍未更正，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

飛日看經典賽「別嗨到忘」！防檢署呼籲5熱門零食禁入境：違規遭罰100萬

防檢署提醒，球迷飛日本為中華隊加油時，必注意攜帶的伴手禮規範，違規攜帶禁品最高可罰100萬元。熱門違禁食物包括溏心蛋、生鮮水果和含肉三明治等，確保安全返台。

食藥署發警訊！2款超音波電刀異常釀1死急回收 24家醫院受影響

醫材亮紅燈，食藥署最新公布，2款開放性手術用超音波電刀，在使用時竟發生探針斷裂等情形，並造成國外1名患者死亡，要求4月6...

北市議員胃食道逆流釀腦部感染？ 醫曝「發生機率」籲晚餐別吃太飽

無黨籍台北市議員陳建銘春節期間未公開露面，引發外界擔憂，近期他出面自述胃食道逆流導致腦部感染，目前仍在治療與觀察中。不過，醫師指出，食道與腦部並不相通，胃食道逆流直接引發腦部感染機率低，較有可能情況為胃食道逆流引發吸入性肺炎，細菌經由血液引發腦部感染，相關情況需進一步釐清，民眾無需恐慌。

河床《之間》又奪國際五項大獎 榮獲「最佳體驗」最高肯定

由河床劇團攜手加拿大 PHI Studio 與希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作的 XR 沉浸式劇場作品《之間》，於國際沉浸式體驗媒體 XRMust 主辦之第六屆 XRMust Awards 中，一舉奪五項大獎，包括「最佳體驗」、「最佳敘事」、「最佳空間設計與創意」、「最佳互動及表演」以及「最佳聲音設計」，成為本屆得獎數最多作品，頒獎典禮4月10日於法國巴黎舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。