「來日苦短」張愛玲婉拒評審信 台北拍賣50萬起

聯合報／ 記者何定照／即時報導
掃葉工房舉辦「清風似友．台北古書拍賣會」，其中有張愛玲一封婉拒當評審的信函，起拍價50萬元。圖／何定照翻拍
掃葉工房舉辦「清風似友．台北古書拍賣會」，其中有張愛玲一封婉拒當評審的信函，起拍價50萬元。圖／何定照翻拍

由資深編輯人傅月庵共同主持的掃葉工房，今年再度舉辦「清風似友．台北古書拍賣會」。除以「五術」（山醫命相卜）為專場，拍賣品也包括張愛玲信札另附著作《十八春》，起拍價50萬元。

據拍賣會圖錄，將拍賣的張愛玲信札為張愛玲致季季信札一通，另附《十八春》（1986年版）一冊，起拍價50萬元。圖錄說明，這緣起1990年時任中國時報人間副刊主編季季發函邀張愛玲來台當文學獎評審，張愛玲回函婉拒，表示「來日苦短，時間不夠用，實在沒辦法，只好省在自己朋友身上了。」

張愛玲信上也寫道，「我去過的地方太少，如果有工夫旅行，去過的就不再去了」。信中還提及「有時候片刻的肝膽相照也就是永久的印象，我珍視跟您這份神交的情誼，那張卡片未能表達於萬一⋯⋯」後者指女作家戴文采翻撿張愛玲垃圾，側寫〈我的鄰居張愛玲〉一文後投稿人間副刊，季季拒登之事。當時張愛玲得知後，特別寫卡片致謝。

該拍賣信函也隨附《十八春》（南京：江蘇文藝出版社，1986年初版），是大陸改革開放後重新出版張愛玲作品之首。該小說後來修改為《半生緣》。

同場還將拍賣胡蘭成書法，上書「江山蕩子」。圖錄說明，「蕩子」不算好詞，古詩所稱「昔為倡家女，今為蕩子婦」即可知；「江山」則自有一種統覽指點氣概。也只有胡蘭成這類特立獨行，睥睨當世的人物，會把「江山」加上「蕩子」寫在筆下。該幅起拍價5萬元。

「清風似友．台北古書拍賣會」在台北市華山1914文化創意產業園區中三館2F拱廳舉行，預展3月27日、28日，拍賣3月29日上午10時30分起。絕版書市為28日、29 日華山中三前廣場。

張愛玲 拍賣會 文學獎

