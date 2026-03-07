50年消失再現！台灣唯一草本竹囊稃竹重返知本森林

台灣唯一的草本竹囊稃竹（Leptaspis formosana）1958年在知本溫泉首度由台大許建昌教授發現，但因棲地開發，族群曾消失長達50年，直到2007年才在屏東恆春半島重新現蹤。為守護這一珍稀植物，林業及自然保育署台東分署今天在知本國家森林遊樂區舉辦原生植物栽植復育。

台東分署表示，活動重點栽植囊稃竹80株，以及鯽魚膽、十大功勞等原生植物共100株，同時發放囊稃竹、牧野氏山芙蓉、台灣香檬、黃荊、三星果藤、月橘、毛苦蔘及兔腳蕨等800株樹苗，讓孩子與居民將森林綠意帶回社區，推動居家及社區綠美化，打造充滿生機的生活環境。

囊稃竹生長於林下環境且不易被發現，族群稀少、分布侷限。近年林業保育署與林業試驗所成功人工培育，並在知本森林遊樂區找到適合其生長的林下棲地。透過此次植樹與贈苗活動，囊稃竹族群將逐步在知本地區恢復，為珍稀原生植物復育奠定基礎。

「孩子的書屋」代表林威辰表示，活動讓孩子們有機會在森林中親近自然，透過親手種下樹苗的過程，守護環境的觀念在孩子心中萌芽，是非常珍貴的學習經驗。

台東分署表示，知本國家森林遊樂區不僅是民眾親近自然的遊憩場域，也是推廣木育與永續理念的重要據點。未來將持續結合社區與團體力量，推動原生植物栽植與生態教育，打造人與自然共好的森林環境。