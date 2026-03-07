快訊

熱血跨越太平洋 台大EMBA全球捐血馬拉松西雅圖接棒

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
世界華人工商婦女企管協會西雅圖分會會長許芙綺（右）挽起袖子捐出500cc熱血。圖/台大EMBA校友基金會提供
世界華人工商婦女企管協會西雅圖分會會長許芙綺（右）挽起袖子捐出500cc熱血。圖/台大EMBA校友基金會提供

台灣大學EMBA校友基金會發起「台大EMBA全球捐血馬拉松」持續於全球各地熱血接棒，繼紐約、休士頓、北加州、南加州、墨爾本、吉隆坡及東京等站圓滿完成後，美國西雅圖站於3月6日展開，在寒冬飄雪中凝聚僑界力量，以實際行動回應當地血液需求，傳遞跨國公益關懷。

本次西雅圖捐血站活動，由世界華人工商婦女企管協會西雅圖分會王妙菁會長、許芙綺會長，以及西北區台大校友會會長暨華盛頓大學教授徐士傑，共同聯合主辦，並獲得在地議會與僑團響應支持，展現高度的組織動員力與社群凝聚力。

西雅圖正值寒冬血荒，此次捐血行動以拋磚引玉精神，不僅凝聚台大校友與僑界向心力，也成功號召在地年輕世代與社團共同參與，為華盛頓州當前血荒貢獻實質助力，展現台灣善的力量與價值傳遞。此次的熱血行動，也獲得Bellevue市議員Jared Nieuwenhuis的支持，特別前往站台。

「台大EMBA全球捐血馬拉松」由台大EMBA校友基金會董事長暨校友會會長翁素蕙發起，作為慶祝台大 EMBA創立30周年的國際公益行動，串聯全球五大洲、30座城市接力捐血，將台灣的善意與關懷持續傳遞至世界各地。西雅圖站的成功啟動，象徵這場跨國公益行動持續向北美延伸，深化國際社會影響力。

本次活動於Bloodworks Northwest Bellevue Donor Center 舉行（地址：1807 132nd Ave NE #2249, Bellevue, WA 98005）。徐士傑更於大年初三即以身作則，率先完成捐血流程，象徵西雅圖站正式熱血開跑，也為活動注入強而有力的號召精神。許芙綺亦全力投入人力整合與對外調，串聯僑界資源，成為促成本次活動的重要推手。

台大EMBA校友代表柳承志特地自台灣攜帶台大 EMBA旗幟、全球捐血地圖，以及鳳梨酥與王大夫一條根等台灣特色產品前往西雅圖，向踴躍參與捐血的人表達感謝；同時也完成全球捐血馬拉松的熱血接棒，象徵這場跨越國界的公益行動持續向前推進。

台大EMBA全球捐血馬拉松西雅圖站3月6日展開，Bellevue市議員Jared Nieuwenhuis（左五）特別前往支持。圖/台大EMBA校友基金會提供
台大EMBA全球捐血馬拉松西雅圖站3月6日展開，Bellevue市議員Jared Nieuwenhuis（左五）特別前往支持。圖/台大EMBA校友基金會提供

台大EMBA全球捐血馬拉松在西雅圖站舉行，獲得當地僑界響應與支持。圖/台大EMBA校友基金會提供
台大EMBA全球捐血馬拉松在西雅圖站舉行，獲得當地僑界響應與支持。圖/台大EMBA校友基金會提供

