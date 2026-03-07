勞動節連假台金航線3月9日開放訂位 404架次、3.4萬座位疏運

今年勞動節連假共有3天假期，交通部民用航空局宣布，台灣往返金門的管制航線將於3月9日上午9時起開放訂位，此次疏運共規劃404架次航班，提供3萬4412個座位，以因應旅客返鄉及旅遊需求。金門縣政府表示，已請民航局要求各航空公司持續掌握訂位情形，必要時將視需求機動增班。

今年勞動節連假自5月1日（周五）至5月3日（周日），為期3天，民航局規劃自4月30日至5月4日為航空疏運期間，共計5天，提前因應連假前後旅運需求。

交通部指出，為提升離島航線機位使用效率，本次連假起將實施分級退票措施，針對加註「逾期作廢」限制的機票，退票費用依辦理時間分級計算：起飛日前7天（含）以前退票，費用不得超過票面價10%；起飛日前1日至6日退票，不得超過20%；當日起飛前退票，則不得超過30%，藉此鼓勵旅客及早釋出未使用機位，讓有限座位能更有效運用。

縣府也提醒，連假尖峰時段包括4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島返台方向的航班，機票將加註「限當日當班次」與「逾期作廢」使用限制；若旅客因故無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定至原開票處辦理退票，以免影響自身權益。

縣府同時提醒，離島航班容易受天候影響，旅客應隨時留意最新氣象與航班資訊，提前規劃行程；搭機當日也應提早抵達機場辦理報到並攜帶身分證件，以確保順利搭機。

交通部提醒自本次勞動節連假起，將實施分級退票措施，針對加註「逾期作廢」退票限制之機票，採退票費用分級規定。圖／縣府觀光處提供