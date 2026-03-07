快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動節連假台金航線3月9日開放訂位 404架次、3.4萬座位疏運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
今年勞動節連假共有3天假期，交通部民用航空局宣布，台灣往返金門的管制航線將於3月9日上午9時起開放訂位，此次疏運共規劃404架次航班，提供3萬4412個座位，以因應旅客返鄉及旅遊需求。記者蔡家蓁／攝影
今年勞動節連假共有3天假期，交通部民用航空局宣布，台灣往返金門的管制航線將於3月9日上午9時起開放訂位，此次疏運共規劃404架次航班，提供3萬4412個座位，以因應旅客返鄉及旅遊需求。記者蔡家蓁／攝影

今年勞動節連假共有3天假期，交通部民用航空局宣布，台灣往返金門的管制航線將於3月9日上午9時起開放訂位，此次疏運共規劃404架次航班，提供3萬4412個座位，以因應旅客返鄉及旅遊需求。金門縣政府表示，已請民航局要求各航空公司持續掌握訂位情形，必要時將視需求機動增班。

今年勞動節連假自5月1日（周五）至5月3日（周日），為期3天，民航局規劃自4月30日至5月4日為航空疏運期間，共計5天，提前因應連假前後旅運需求。

交通部指出，為提升離島航線機位使用效率，本次連假起將實施分級退票措施，針對加註「逾期作廢」限制的機票，退票費用依辦理時間分級計算：起飛日前7天（含）以前退票，費用不得超過票面價10%；起飛日前1日至6日退票，不得超過20%；當日起飛前退票，則不得超過30%，藉此鼓勵旅客及早釋出未使用機位，讓有限座位能更有效運用。

縣府也提醒，連假尖峰時段包括4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島返台方向的航班，機票將加註「限當日當班次」與「逾期作廢」使用限制；若旅客因故無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定至原開票處辦理退票，以免影響自身權益。

縣府同時提醒，離島航班容易受天候影響，旅客應隨時留意最新氣象與航班資訊，提前規劃行程；搭機當日也應提早抵達機場辦理報到並攜帶身分證件，以確保順利搭機。

交通部提醒自本次勞動節連假起，將實施分級退票措施，針對加註「逾期作廢」退票限制之機票，採退票費用分級規定。圖／縣府觀光處提供
交通部提醒自本次勞動節連假起，將實施分級退票措施，針對加註「逾期作廢」退票限制之機票，採退票費用分級規定。圖／縣府觀光處提供

今年勞動節連假共有3天假期，交通部民用航空局宣布，台灣往返金門的管制航線將於3月9日上午9時起開放訂位，此次疏運共規劃404架次航班，提供3萬4412個座位。圖／縣府觀光處提供
今年勞動節連假共有3天假期，交通部民用航空局宣布，台灣往返金門的管制航線將於3月9日上午9時起開放訂位，此次疏運共規劃404架次航班，提供3萬4412個座位。圖／縣府觀光處提供

離島 航線 航班 勞動節

延伸閱讀

澎湖機場一度逾200人候補機位 2軍機載140人返台

中東戰爭持續、領空開啟安全通道 往返杜拜機場航班部分恢復中

中東航班大亂 機票瘋漲900%！亞洲航空公司意外撿到便宜

影／中東戰火延燒空域被迫關閉 阿聯酋航空暫時復航載運501旅客來台

相關新聞

「穿心颱」、「地表最強颱」別再亂用 氣象署修法擬嚴禁最高罰50萬

颱風來襲時常看到新聞媒體為逼真形容颱風狀況，將颱風描述為「穿心颱」、「斷腰颱」及「地表最強颱」等用語，但中央氣象署預告修正《氣象法》，未來媒體若引用氣象預報資訊須負查證義務，並避免使用誇大或渲染性用語，。若經限期要求改善仍未更正，最高可處新台幣50萬元罰鍰。

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

受中東戰火升溫造成國際油價大漲影響，國內油價依照油價公式調整，及亞洲鄰國最低價等雙平穩措施後，下周一（9日）零時起，汽油調漲3.2元、柴油1.1元，這是國內油價近幾年來最大單周漲幅，各加油站今天上午就出現加油的車潮。

飛日看經典賽「別嗨到忘」！防檢署呼籲5熱門零食禁入境：違規遭罰100萬

防檢署提醒，球迷飛日本為中華隊加油時，必注意攜帶的伴手禮規範，違規攜帶禁品最高可罰100萬元。熱門違禁食物包括溏心蛋、生鮮水果和含肉三明治等，確保安全返台。

食藥署發警訊！2款超音波電刀異常釀1死急回收 24家醫院受影響

醫材亮紅燈，食藥署最新公布，2款開放性手術用超音波電刀，在使用時竟發生探針斷裂等情形，並造成國外1名患者死亡，要求4月6...

北市議員胃食道逆流釀腦部感染？ 醫曝「發生機率」籲晚餐別吃太飽

無黨籍台北市議員陳建銘春節期間未公開露面，引發外界擔憂，近期他出面自述胃食道逆流導致腦部感染，目前仍在治療與觀察中。不過，醫師指出，食道與腦部並不相通，胃食道逆流直接引發腦部感染機率低，較有可能情況為胃食道逆流引發吸入性肺炎，細菌經由血液引發腦部感染，相關情況需進一步釐清，民眾無需恐慌。

河床《之間》又奪國際五項大獎 榮獲「最佳體驗」最高肯定

由河床劇團攜手加拿大 PHI Studio 與希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作的 XR 沉浸式劇場作品《之間》，於國際沉浸式體驗媒體 XRMust 主辦之第六屆 XRMust Awards 中，一舉奪五項大獎，包括「最佳體驗」、「最佳敘事」、「最佳空間設計與創意」、「最佳互動及表演」以及「最佳聲音設計」，成為本屆得獎數最多作品，頒獎典禮4月10日於法國巴黎舉行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。