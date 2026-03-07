新光保全攜手LiFUNd推動青年公益行動 安心教室串聯校園與社區

錸放科技LiFUNd近日舉辦第三屆年度成果發表會，邀集企業夥伴與全台多所大專院校學生齊聚一堂，展現青年團隊投入公益行動與社會創新的實踐成果。長期支持青年公益行動的新光保全，自LiFUNd第一屆即參與合作，持續透過企業資源協助學生團隊推動公益專案，也見證平台逐步成長為匯聚超過5,000名學生會員的重要青年公益平台。

新光保全表示，公司長期秉持「取之於社會，用之於社會」理念，致力實踐「安全守護、安心照護」的企業使命。近年在推動ESG行動過程中，透過「安心教室」行動計畫，將防災安全、急救知識與防詐宣導帶入校園與社區，並結合LiFUNd平台與青年團隊合作，讓企業資源與學生創意相互結合，進一步擴大公益行動的社會影響力。

在實際行動上，新光保全已與多所大專院校學生團隊展開合作，將安全教育與關懷服務帶入不同社群。例如中國醫藥大學風浪藥學服務社前往花東偏鄉推動健康衛教與防詐宣導；南臺科技大學USR計畫團隊深入地方社區推動青銀共創；彰化師範大學白沙心言手語社透過手語服務促進社會共融；中原大學急救社與銀享團隊則推動CPR與AED急救教育以及高齡關懷服務，讓安全與照護理念更貼近社區需求。

學生團隊也透過多元創意方式推廣安全知識與公益理念，包括以衛教劇、反詐騙戲劇、急救教學與社區陪伴行動等形式，讓安全與防詐觀念更容易被不同年齡層理解與吸收。同時，部分專案也結合新光保全員工募集的「愛心米」資源，為弱勢家庭提供實質協助，將企業內部的公益能量延伸至更多社會角落。

新光保全指出，透過與LiFUNd平台的合作，青年公益專案的影響力持續擴大，不僅促進企業與青年世代的跨界合作，也讓更多學生有機會將創意轉化為具體行動。未來公司將持續深化「安心教室」行動計畫，攜手青年團隊與社會各界，共同推動安全教育與社區服務，讓安全與安心的理念在台灣各地扎根，為社會創造更長遠且永續的正向影響。